2020-04-21T15:59:44+03:00
Общество

Стало известно, что подарят ветеранам Екатеринбурга к 75-летию Победы

Но когда эти подарки вручат – пока вопрос открытый
Евгений Стоянов
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Ветераны получат свои подарки как только в столице Урала закончится борьба с COVID-19Ветераны получат свои подарки как только в столице Урала закончится борьба с COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционно к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войны городские власти готовят подарки ветеранам и труженикам тыла. В этом году подарочные наборы для них уже собраны. Как рассказал «КП» осведомленный источник из мэрии, в 2020-м туда входит кружка, полотенце и радиоприемник.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга не стали подтверждать или опровергать эти данные. Но уточнили, что уже завтра эта информация будет размещена на официальном портале Екатеринбурга, как и фото подарков.

- Администрацией города Екатеринбурга подготовлено 8,5 тысяч подарков для ветеранов войны, узников фашистских концлагерей и тружеников тыла, проживающих в уральской столице, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в мэрии. – После консультаций с Советами ветеранов районов, в состав подарка были включены предметы бытового назначения и сувенирная продукция.

Также в администрации рассказали, что все подарки уже закуплены, а комплекты готовы к вручению. Правда, сроки, когда ветераны получат подарки, пока не определены. Это связано с тем, что в Екатеринбурге, как и в других городах страны, зафиксирована вспышка коронавируса. Поэтому все будет зависеть от решения санитарных врачей.

- Очень важно сказать слова благодарности за Победу и вручить подарки ветеранам именно в эти предпраздничные дни, но здоровье пожилых людей для нас конечно важнее, - приводит слова главы Екатеринбурга Александра Высокинского пресс-служба мэрии.

Как только профилактические меры из-за COVID-19 в уральской столице будут отменены, представители мэрии с подарками посетят ветеранов на дому, либо пригласят их для торжественного вручения. Напомним, что пандемия короновируса 2020 уже внесла серьезные коррективы в празднование 9 Мая. Владимир Путин перенес Парад Победы. А Бессмертный полк, скорее всего, пройдет с балконов и из окон.

Отметим, в соседней Перми ветеранам по случаю 75-летия Победы подарят одеяла из верблюжьей шерсти.

КСТАТИ

В этом году «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказываем в эфире радио «КП» (92,3 FM).

Мы ждем фотографии ваших родственников, прошедших войну, их письма с фронта и их истории. Рассказать о ваших фронтовиках, вы можете:

- в редакции по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица «Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7 (343) 237-25-51.

Эти истории можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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