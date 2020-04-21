Вцепился в лицо: в Екатеринбурге бойцовский пес набросился на 73-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге бойцовский пес породы стаффордширский терьер напал на 73-летнюю пенсионерку.

Все произошло 20 апреля в одном из частных домов на улице Полдневая.

- Стаффорда завели года четыре назад. Ее зовут Киса. Она принадлежит внуку покусанной женщины, - рассказывают «КП» соседи пострадавшей женщины.

По их словам, 20 апреля 28-летний внук ненадолго отлучился к соседям. Пожилая женщина осталась в доме одна вместе с Кисой. Внезапно стаффорд по непонятной причине накинулся на пенсионерку.

Услышав крики, ее внук бросился в дом. Ему удалось оттащить от пенсионерки разъяренную кису. После этого для пенсионерки вызвали скорую. У женщины оказалось сильно покусано лицо. Сейчас пенсионерка находится в коме.

В полиции информацию о нападении собаки на женщину подтвердили.

Все произошло в этом частном доме. Фото: google.maps

- Службой участковых уполномоченных отдела полиции №12 проводится проверка, в рамках которой полицейские опросили родственников пострадавшей. По итогам разбирательств будет принято соответствующее решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Так как животное не является бездомным, судьбу Кисы будет решать ее хозяин.

Позже в Горздраве рассказали о состоянии пенсионерки, которую атаковал пес.