Жалобы на нарушителей и борьба за трезвость: как свердловский губернатор наводит порядок в период самоизоляции

«Вы, надеюсь, понимаете, что дистанционное обучение - это до конца учебного года? Так что пока живем в таком режиме, привыкаем», - сказала мне классная руководительница сына. И, правда, понятно, что до конца апреля вся эта ситуация с пандемией коронавируса не спадет. Тут можно ругать чиновников, можно сетовать на гуляющих без меры уральцев, то очевидно, что от чиновников и простых людей здесь мало что зависит.

Сам характер пандемии не позволяет справиться с ней за несколько недель. Поэтому тут живем и действуем по принципу сдерживания: главное, чтобы резко хуже не стало.

«Правда. Музыка. Свобода» в эфире радио «Комсомольская правда» 92.3 FM 00:00 00:00

ДВЕ НОВОСТИ ДНЯ

В понедельник, 20 апреля, в Екатеринбурге и Свердловской области прогремели две новости: в Горбольнице №1 подтвердилось заражение 91 человека коронавирусом, а после губернатор региона принял решение с 21 апреля ограничить продажу алкоголя с 10 до 19 часов.

«По вечерам даже возле обычных продуктовых магазинов собираются компаниями, чтобы выпить. Такое поведение не может не беспокоить жителей соседних домов. Сегодня я принял решение ограничить продажу алкоголя», - сообщил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Сказано – сделано: документ уже опубликован на официальном портале правовой информации региона и, следовательно, вступил в силу.

ЖАЛОБЫ

Обратили внимание на характер вопрос главе региона в его блоге? Все чаще здесь звучат не только бытовые просьбы, но и жалобы на поведение соседей по дому, улице, району. На сей раз досталось жителям микрорайона Академический в Екатеринбурге, а также местному одноименному торговому центру.

«Можно ли усилить контроль за работой ТЦ «Академический»? Там работают большие отделы, куда ходит толпы людей с детьми, праздно шатается молодежь без масок. А на набережной реки Патрушиха столько людей, как будто праздник. Просим принять меры, пока не поздно», - пожаловались губернатору жители района.

Губернатор Евгений Куйвашев на такие жалобы реагирует оперативно, оценивая их положительно.

«С теми, кто нарушает, мы будем бороться. Будем закрывать с самыми высокими штрафами нарушителей», - ответил глава региона, в очередной раз припомнив опыт других стран, которые с прохладцей относились к необходимости самоизоляции.

Екатеринбург в режиме самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

А водитель скорой помощи из Ревды поинтересовался сроками дополнительных выплат в связи с пандемией коронавируса.

«Путинские надбавки, похоже, нас не касаются?» - уточнил мужчина.

В ответ губернатор успокоил жителя Ревды: выплаты по решению президента положены всем специалистами, которые работают с пациентами с коронавирусом с апреля на три месяца. Это касается и водителей скорой медицинской помощи. Для них сумма равна 25 тысячам рублей.

Также с 16 марта для них действует региональная надбавка в размере 5 тысяч рублей.

Волонтеры Свердловской области уже месяц помогают пожилым людям, оказавшимся в самоизоляции из-за COVID-19. 00:00 00:00

ХОТИТЕ ТИШИНЫ – ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ

Режим самоизоляции обострил отношения между соседями в многоквартирных домах. Известно, что по закону шуметь нельзя с 23 до 8 часов, а в выходные с 18 до 11 часов.

Однако сегодня многие сутками сидят дома, и громко слушают музыку. А другие дома работают и растят детей, которые временно не ходят ни в детсад, ни в школу. На шум жители многоквартирников пожаловались главе региона.

Евгений Куйвашев выразил надежду, что областные депутаты обратят внимание на эту проблему и примут закон, которые запрещает сильно шуметь в любое время суток. А пока посоветовал договариваться с соседями.

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