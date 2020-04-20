«Пасха в окнах»: в Екатеринбурге священник поздравил верующих, сидящих на самоизоляции, с помощью квадрокоптера

Необычно поздравить своих прихожан с Пасхой решил православный священник храма во имя равноапостольного князя Владимира в Краснолесье, что в Екатеринбурге.

Из-за того, что в регионе бушует коронавирус, и все массовые религиозные мероприятия пришлось перенести в онлайн, паства иерея Сергия Шумкова осталась дома. Но он не стал отчаиваться и решил поздравить их по-современному, а, главное, неординарно – с помощью квадрокоптера.

Он создал челлендж «Пасха в окнах», в рамках которого отправил на квадрокоптере корзинку разукрашенных пасхальных яиц екатеринбуржцам, которые сидят по домам. А жители, в свою очередь, получая подарки через окна, отвечали на камеру: «Воистину воскресе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774249" frameborder="0"></iframe> Священник из Екатеринбурга поздравил прихожан на самоизоляции с помощью квадрокоптера.Видео: Екатеринбургская епархия

- Несмотря на сложную ситуацию в мире, желаю вам, как говорит апостол Павел, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, - рассказал отец Сергий. – Дорогие друзья, давайте в эти радостные пасхальные дни оставим весь страх и уныние и с уверенностью во всеобщее воскресение скажем друг другу: «Христос Воскресе - Воистину воскресе Христос!»

Участниками такого необычного челленджа могли стать все желающие. Для этого нужно было записать короткое видео о том, как пасхальное яйцо прилетает к вам на квадрокоптере, поздравить всех, а затем поделиться в соцсетях.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля у всех православных верующих прошел один из главных религиозных праздников – Пасха. Несмотря на запрет о проведении массовых религиозных мероприятий и обращение Митрополита Кирилла, верующие все-таки пришли на службы. О том, как это было, можно посмотреть в нашем большом фоторепортаже.

Напомним, что в Свердловской области введен режим самоизоляции – предварительно, до 30 апреля. Это значит, что выходить из дома можно только за редким исключением.