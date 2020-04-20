Погибли лошади и собаки: в Екатеринбурге сгорела конюшня

В Екатеринбурге новая рабочая неделя началась с трагедии – на Уралмаше сгорела конюшня. По данным регионального главка МЧС, в пожаре погибли двенадцать лошадей и пять собак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774158" frameborder="0"></iframe> На Уралмаше сгорела конюшня.Вячеслав Хрулёв, начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- На площади 140 квадратных метров сгорели частные деревянные надворные постройки (конюшня), повреждены вещи и внутренняя отделка частного гаража, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Благодаря усилиям пожарных удалось недопустить перехода огня на жилые дома. Всего в тушении принимали участие шесть пожарных машин и 23 человека. Огонь удалось локализовать за полчаса, сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара пока не установлена.

Сообщение о пожаре поступило в 07:30 утра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как удалось выяснить «КП», по данному адресу располагался конный клуб «Алла».