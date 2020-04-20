2020-04-20T09:12:17+03:00
Происшествия

Погибли лошади и собаки: в Екатеринбурге сгорела конюшня

Пока что неизвестно, кому принадлежали животные [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге новая рабочая неделя началась с трагедии – на Уралмаше сгорела конюшня. По данным регионального главка МЧС, в пожаре погибли двенадцать лошадей и пять собак.

На Уралмаше сгорела конюшня.Вячеслав Хрулёв, начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- На площади 140 квадратных метров сгорели частные деревянные надворные постройки (конюшня), повреждены вещи и внутренняя отделка частного гаража, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Благодаря усилиям пожарных удалось недопустить перехода огня на жилые дома. Всего в тушении принимали участие шесть пожарных машин и 23 человека. Огонь удалось локализовать за полчаса, сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара пока не установлена.

Сообщение о пожаре поступило в 07:30 утра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о пожаре поступило в 07:30 утра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как удалось выяснить «КП», по данному адресу располагался конный клуб «Алла».

ИСТОЧНИК KP.RU

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