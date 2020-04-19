2020-04-19T00:36:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 19 апреля 2020 года: Пасха с антисептиком и зараженные медики

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 19 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Верующих в храмах сегодня было значительно меньше, чем обычноВерующих в храмах сегодня было значительно меньше, чем обычноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ЦЕЛОМ СТАБИЛЬНО

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количества заболевших на Среднем Урале с начала пандемии достигло 126 человек.

Новые зараженные COVID-19 выявлены в Екатеринбурге, Заречном, Белоярском, Серове, а также Красноуфимском и Нижнесергинском районах. Шесть пациентов на этот момент находятся в тяжелом состоянии, 16 человек – в состоянии средней тяжести, состояние остальных - средней тяжести. Такую информацию сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В пятницу, 18 апреля, стало известно о гибели первого жителя Свердловской области с диагнозом коронавирус. Им стал 54-летний житель Красноуфимска, который после поездки в Москву почувствовал себя плохо, однако за помощью к медикам обратился не сразу.

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У мужчины диагностировали воспаление легких, однако после его смерти оказалось, что у него коронавирус. Что именно стало причиной смерти – определят специалисты.

В целом ситуация в Свердловской области продолжает находиться под контролем: в регионе наладили производство аппаратов ИВЛ, резких вспышек заболеваемости коронавирусом нет, в конце апреля регион надеется вернуться к привычной жизни.

Медики оказались в опасности из-за распространения инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики оказались в опасности из-за распространения инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ

ВРАЧИ В ОПАСНОСТИ

В Екатеринбурге сотрудница Городской больницы №40 заболела коронавирусом. После очередной смены женщина сдала тест, после чего диагноз подтвердился. Речь идет о сотруднице хозяйственного отдела.

После этого заболевшую госпитализировали и изолировали в отдельном боксе.

Также стало известно, что на карантин закрыта ЦГКБ №1, где у нескольких врачей и пациентов заподозрили коронавирус. По предварительным данным, речь идет о сотрудниках и пациентах хирургического отделения.

Из-за этого все плановые операции были отменены, а неотложные перенесены в ГКБ №40 и Городскую больницу №7.

Богослужение в Свято-Троицком храме возглавил митрополит Кирилл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Богослужение в Свято-Троицком храме возглавил митрополит КириллФото: Алексей БУЛАТОВ

ПАСХА ДОМА И В ХРАМАХ

В ночь на 19 апреля в храмах Екатеринбурга и Свердловской области православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение. На неделе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал верующих отметить окончание Великого поста дома, посмотрев прямую трансляцию пасхального Богослужения по телевизору.

Однако многие прихожане посетили храмы, где соблюдались меры предосторожности: на пол нанесли разметку, которая помогла людям соблюдать положенное расстояние друг от друга. Также в храмах был антисептик, чтобы снизить риски распространения опасного заболевания.

Правда. Музыка. Свобода в эфире радио Комсомольская правда 92.3 FM.Multistreaming with https://restream.io/?ref=vxLPV Правда. Музыка. Свобода это проект о местной музыке и региональной идентичности. Каждую пятницу знакомим наших слушателей с талантливыми уральцами. Гости эфира: Александр Рассказов (Красная скрипка), Андрей Ляшко (Фитнес Оркестр) и Сергей Суховеев (Стиляги NEW)

Большая часть верующих приняла решение не покидать дом в Пасху. Также 19 апреля не будет привычного Крестного хода, вместо которого в 16 часов в Храме-на-Крови проходит служба, которую также транслируют в интернете.

Фоторепортаж из храмов Екатеринбурга с празднования Пасхи можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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