Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 19 апреля 2020 года: Пасха с антисептиком и зараженные медики
В ЦЕЛОМ СТАБИЛЬНО
В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количества заболевших на Среднем Урале с начала пандемии достигло 126 человек.
Новые зараженные COVID-19 выявлены в Екатеринбурге, Заречном, Белоярском, Серове, а также Красноуфимском и Нижнесергинском районах. Шесть пациентов на этот момент находятся в тяжелом состоянии, 16 человек – в состоянии средней тяжести, состояние остальных - средней тяжести. Такую информацию сообщает оперативный штаб Свердловской области.
В пятницу, 18 апреля, стало известно о гибели первого жителя Свердловской области с диагнозом коронавирус. Им стал 54-летний житель Красноуфимска, который после поездки в Москву почувствовал себя плохо, однако за помощью к медикам обратился не сразу.
Как работает гордума в условиях карантина
У мужчины диагностировали воспаление легких, однако после его смерти оказалось, что у него коронавирус. Что именно стало причиной смерти – определят специалисты.
В целом ситуация в Свердловской области продолжает находиться под контролем: в регионе наладили производство аппаратов ИВЛ, резких вспышек заболеваемости коронавирусом нет, в конце апреля регион надеется вернуться к привычной жизни.
Медики оказались в опасности из-за распространения инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
ВРАЧИ В ОПАСНОСТИ
В Екатеринбурге сотрудница Городской больницы №40 заболела коронавирусом. После очередной смены женщина сдала тест, после чего диагноз подтвердился. Речь идет о сотруднице хозяйственного отдела.
После этого заболевшую госпитализировали и изолировали в отдельном боксе.
Также стало известно, что на карантин закрыта ЦГКБ №1, где у нескольких врачей и пациентов заподозрили коронавирус. По предварительным данным, речь идет о сотрудниках и пациентах хирургического отделения.
Из-за этого все плановые операции были отменены, а неотложные перенесены в ГКБ №40 и Городскую больницу №7.
Богослужение в Свято-Троицком храме возглавил митрополит КириллФото: Алексей БУЛАТОВ
ПАСХА ДОМА И В ХРАМАХ
В ночь на 19 апреля в храмах Екатеринбурга и Свердловской области православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение. На неделе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал верующих отметить окончание Великого поста дома, посмотрев прямую трансляцию пасхального Богослужения по телевизору.
Однако многие прихожане посетили храмы, где соблюдались меры предосторожности: на пол нанесли разметку, которая помогла людям соблюдать положенное расстояние друг от друга. Также в храмах был антисептик, чтобы снизить риски распространения опасного заболевания.
Правда. Музыка. Свобода в эфире радио Комсомольская правда 92.3 FM.Multistreaming with https://restream.io/?ref=vxLPV Правда. Музыка. Свобода это проект о местной музыке и региональной идентичности. Каждую пятницу знакомим наших слушателей с талантливыми уральцами. Гости эфира: Александр Рассказов (Красная скрипка), Андрей Ляшко (Фитнес Оркестр) и Сергей Суховеев (Стиляги NEW)
Большая часть верующих приняла решение не покидать дом в Пасху. Также 19 апреля не будет привычного Крестного хода, вместо которого в 16 часов в Храме-на-Крови проходит служба, которую также транслируют в интернете.
Фоторепортаж из храмов Екатеринбурга с празднования Пасхи можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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