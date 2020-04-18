Летчик-герой Дамир Юсупов: «Сейчас нам нужно отказаться от привычного образа жизни»

Летчик «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, Герой России Дамир Юсупов, который в августе 2019 со своим экипажем спас жизни 226 пассажиров, обратился к свердловчанам с просьбой оставаться дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773894" frameborder="0"></iframe> Обращение Дамира Юсупова.Видео: Оперштаб Свердловской области

- Сейчас нам нужно многое поставить на «паузу». Остановиться. Отказаться от привычного образа жизни. Оставаться дома. Только так мы сможем победить вирус, который вмешался в наши жизни и в наши планы, - сказал в обращении к землякам Юсупов.

Напомним, что накануне стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 54-летний житель Красноуфимска, который заболел после возвращения из Москвы. Тест на COVID-19 подтвердился лишь после вскрытия. Несмотря на угрозу, родственники уральца решили похоронить его на родине - в Азербайджане.

Также официально подтверждена информация о сотруднице ГКБ № 40 Екатеринбурга, у которой оказался положительным тест на COVID-19.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.