Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 18 апреля 2020 года: ключевая поправка от губернатора и первая жертва COVID-19 на Урале

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА КОРОНАВИРУСА НА УРАЛЕ

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано четверо новых зараженных коронавирусом уральцев. Их доставили в Горбольницу №40 из Екатеринбурга, Ревды и Полевского. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале составило 115 человек.

Сегодня семь человек находятся в тяжелом состоянии, 13 пациентов – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Как работает гордума в условиях карантина 00:00 00:00

За этот же период вылечились от коронавируса 47 человек, за последние сутки к 18 апреля из больницы домой выписаны трое пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Отметим, что пока в Свердловской области нет серьезной вспышки коронавируса, что очень обнадеживает. На фоне ситуации в Москве Екатеринбург с ровной динамикой выглядит намного лучше.

Между тем, в пятницу вечером стало известно о первом погибшем в Свердловской области от коронавируса. У 54-летнего жителя Красноуфимска диагностировали вирусно-бактериальную пневмонию. Первые две пробы на коронавирус были отрицательными. Несмотря на это пациенту оказывалась помощь, как при заболевании COVID-19.

Вирус был обнаружен после того, как мужчина скончался. Поэтому пока нельзя сказать, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус. Однако этот случай был включен в официальную статистику.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОТДЫХАЕМ ДО МАЙСКИХ

В пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неожиданно выступил с важным уточнением: режим самоизоляции в регионе пока действует бессрочно, но, по всей видимости, закончится в конце апреля 2020 года.

Глава региона признался, что и сам ждет, когда закончится режим ограничений, однако сейчас их снять не позволяет эпидемиологическая ситуация. Если же предварительные сроки будут соблюдены, то потерпеть осталось две недели.

На Урале появилась служба бесплатной скорой психологической помощи. В нее могут обратиться люди из любой точки планеты. 00:00 00:00

Сейчас в регионе школьники и студенты переведены на дистанционное обучение из дома, все развлекательные, спортивные, культурные и большая часть торговых заведений закрыты. В магазинах работают заказы через интернет, а также товары на вынос.

ДЕНЬГИ ДЛЯ НАРОДА

Ни для кого не секрет, что период самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области ударил и по бизнесу, и по обычным гражданам. В связи с этим руководство региона приняло решение поддержать уральцев.

Помимо уже озвученных мер губернатор Евгений Куйвашев решил дополнить список рядом новых решений:

1. По 5 тысяч рублей получат самозанятые жители Екатеринбурга и Свердловской области, успевшие оформить свой статус официально до 1 апреля 2020 года.

2. До 5 тысяч рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые официально состоят на учете в органах соцзащиты. Всего поддержка коснется порядка 70 семей, проживающих в регионе.

Торговые центры будут закрыты до начала мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Новые меры поддержки для предпринимателей:

1. 300 миллионов рублей выделят малому и среднему бизнесу дополнительно на предоставление льготных займов.

2. 30 миллионов пойдут на субсидирование процентных ставок по действующим займам.

ИНТЕРЕСНО

Фотограф «КП-Екатеринбург» Алексей Булатов провел одну смену с фельдшером скорой медицинской помощи в уральской столице. С приходом коронавируса горожане не перестали болеть другими болезнями – поэтому каждая бригада за смену успевает выехать на десятки вызовов. Бывает, приезжаешь - и дверь открывает добрая старушка с кашлем, а следующий вызов – неприступный кирпичный особняк в частном секторе, с огромными воротами без звонка, и злая овчарка на входе. Подробности – по ссылке.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НЕ ОТМЕНЯЮТ

Эта ежегодная акция ко Дню Победы объединила десятки миллионов человек по всей стране, которые в День Победы вспоминают своих предков, защищавших Родину.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса решением президент Владимира Путина перенесен парад Победы. Однако координаторы акции «Бессмертный полк», решили не нарушать традицию снова вспомнить о защитниках рубежей. Только в измененном формате.

В этом году «Бессмертный полк» проведут на балконах и в окнах, а посмотреть на все это можно будет через интернет в режиме онлайн.

- Все выходим на балконы, а кто-то встанет возле окна с портретом своего фронтовика в руках. И потом эти портреты оставляем в окнах. Акция стартует 9 мая в 12 или 13 часов, сейчас уточняется время ее проведения, - рассказал «Комсомолке» координатор «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Валерий Басай.

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