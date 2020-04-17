2020-04-17T18:13:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране

Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Данил СВЕЧКОВ
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Во дворе дома Михаила Павловича был развернут подвижный телеэкран, на котором ветерану был показан персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Фото: пресс-служба ЦВОВо дворе дома Михаила Павловича был развернут подвижный телеэкран, на котором ветерану был показан персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Фото: пресс-служба ЦВО
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Пускай парада Победы 9 мая не будет из-за коронавируса, сами ветераны Великой Отечественной войны без поздравлений не останутся. Военнослужащие Центрального военного округа продолжают проводить мини-парады под окнами ветеранов. Сегодня, 17 апреля, они поздравили Михаила Павловича Чечулина. Причем сделали это весьма оригинальным способом. Особый режим, введенный в Свердловской области не дает собираться в одном месте большому количеству людей, поэтому взвод роты почетного караула к дому Михаила Павловича привезли на... гигантском мониторе.

Специальный грузовик, в кузове которого установлен огромный экран, подъехал к дому, чтобы ветеран, стоя на балконе своей квартиры, мог хорошо рассмотреть мини-парад.

Михаил Чечулину 95 лет. Он родился в 1925 году, а на фронт ушел в 18-летнем возрасте. Фото: пресс-служба ЦВО

Михаил Чечулину 95 лет. Он родился в 1925 году, а на фронт ушел в 18-летнем возрасте. Фото: пресс-служба ЦВО

- На экране было торжественное прохождение с равнением направо. То есть, если бы такой ситуации с коронавирусом не было, то солдаты бы сделали то же самое под балконом у Михаила Чечулина, - объясняют в пресс-службе Центрального военного округа. - Далее были показаны элементы с оружием - это плац-концерт роты почетного караула, который они выполняют с самозарядными карабинами - традиционным оружием церемониальных подразделений вооруженных сил.

Также с наступающим 75-летием Великой Победы Михаила Павловича поздравил и вручил подарочный набор с памятной медалью «135 лет артиллерии» начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.

Михаил Чечулину 95 лет. Он родился в 1925 году, а на фронт ушел в 18-летнем возрасте. Он воевал в составе 157 минометного полка 10-й Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва ставки Резерва Верховного командования. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», а победу встретил в городе Брест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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