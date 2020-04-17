«Точто делают медики - бесценно!»: в Екатеринбурге врачей накормили пловом и лепешками

Врачи по всему миру сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Многие из них сутками проводят в больницах. Не видятся с родными, домой приходят только переночевать. Да что уж говорить, из-за большого количества пациентов, им даже поесть бывает некогда. Поэтому по всему миру появляются добрые люди, которые доставляют в больницы бесплатные обеды.

В Екатеринбурге такие тоже есть. Так, 17 апреля в холл городской больницы №6 (учреждение было переоборудовано для приема пациентов с подозрением на коронавирус, а также ОРВИ и пневмонией) приехали сотрудники Генерального консульства Республики Узбекистан. В руках они несли пакеты с горячим пловом и лепешками! Всего 60 порций.

Медики поблагодарили сотрудников дипломатической миссии за гостинцыФото: Алексей БУЛАТОВ

-Нас угостили салатом Шакароб с помидорами и луком, очень вкусным пловом и свежеиспеченным лепешками. Накормили три поликлиники нашей больницы: на улице Серафимы Дерябиной, Саперов и Белинского, - рассказывают в пресс-службе Городской клинической больнице №6. – Мы очень признательны за этот жест доброй воли, врачи его оценили.

К слову, представители консульства никак не афишировали свой поступок. Не рассылали пресс-релизов, не приглашали журналистов. Просто приехали в больницу с угощением. О том, что врачей будут кормить пловом «Комсомолка» узнала случайно.

Свердловские врачи продолжают работать в усиленном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати сотрудники Генконсульства Узбекистана накормили не только врачей больницы №6, но и врачей Городской больницы №24.

- Все человечество сейчас переживает пандемию коронавируса. И на передовой борьбы с заболеванием стоят врачи. Они рискуют своим здоровьем и даже жизнями, - скромно говорит генконсул Абдусалом Хатамов. –Наше Генконсульство совместно с Министерством международных и внешнеэкономических связей по Свердловской области решили их отблагодарить. В Узбекистане есть традиция самых дорогих и любимых гостей, мы угощаем пловом. Поэтому и для врачей мы приготовили плов. Чтобы таким образом, сказать им спасибо. И выразить глубокую благодарность! То, что сейчас делают врачи бесценно!

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Напомним, что в больнице № 6 выделили четыре этажа для пациентов с подозрением на коронавирус. На днях туда перевели девушку, которую затравили после контакта с женщиной с подтвержденным диагнозом на COVID-19.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 17 апреля 2020 года, в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. В Свердловской области насчитывается 115 зараженных, при этом 47 человек уже выписали из больницы.

На Среднем Урале введен обязательный карантин для граждан, прибывших из-за границы и тех, кто вернулся из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Режим самоизоляции в регионе продолжится и после 20 апреля и будет действовать до особого распоряжения губернатора Евгения Куйвашева.

Региональный оперштаб опубликовал рассказ врача 6-го инфекционного отделения екатеринбургской больницы №40 Юлианы Харченко, которая ежедневно работает на передовой.