2020-04-17T12:07:20+03:00
Звезды

«Правда. Музыка. Свобода»: уральские музыканты объединились в новый проект на радио

Прямая онлайн-концерта музыкантов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 17 апреля
Лев ИСТОМИН
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Александр Рассказов - лидер группы "Красная скрипка"Александр Рассказов - лидер группы "Красная скрипка"Фото: Павел Кислицын
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О чем поют и рассуждают современные уральские музыканты? В чем специфика из музыки? Радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» запускает новый онлайн-проект «Правда. Музыка. Свобода». Музыканты из Екатеринбурга каждую пятницу в прямом эфире играют, поют и рассуждают о том, что волнует сегодня уральцев.

В проекте участвуют не только музыканты, но и слушатели радиостанции – которые могут задавать вопросы и обсуждать актуальные темы в эфире.

Участники первого эфира Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Участники первого эфираФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Первый концерт проходит сегодня, в пятницу, 17 апреля с 14 часов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 92.3fm.

Правда. Музыка. Свобода в эфире радио Комсомольская правда 92.3 FM.Multistreaming with https://restream.io/?ref=vxLPV Правда. Музыка. Свобода это проект о местной музыке и региональной идентичности. Каждую пятницу знакомим наших слушателей с талантливыми уральцами. Гости эфира: Александр Рассказов (Красная скрипка), Андрей Ляшко (Фитнес Оркестр) и Сергей Суховеев (Стиляги NEW)

Также прямой эфир идет в наших социальных сетях:

Вконтакте и YouTube

Участники премьерного онлайн-концерта:

- Александр Рассказов, группа «Красная скрипка»;

- Андрей Ляшко, группа «Фитнес Оркестр»;

- Сергей Суховеев, группа «Стиляги New».

ИСТОЧНИК KP.RU

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