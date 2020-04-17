2020-04-17T11:17:41+03:00
Общество

«Альтернативы нет»: ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области ученики будут сдавать лично в школах

Ориентировочно ЕГЭ и ОГЭ пройдут с 9 по 11 июня 2020 года
Данил СВЕЧКОВ
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Сдача ЕГЭ и ОГЭ пройдет в обычном режиме.Сдача ЕГЭ и ОГЭ пройдет в обычном режиме.Фото: Олег УКЛАДОВ
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ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области состоятся, несмотря на бессрочный особый режим, который введен в регионе из-за распространения коронавируса. И хотя точные даты их проведения пока неизвестны - в Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре нет официального решения - в региональном министерстве образования отмечают, что предположительно пройдут они примерно 11 июня у тех, кто учится в 11 классе, и 9 июня у девятиклассников.

- Мы это знаем по тем предложениям, которые поступали на совещаниях в режиме видеоконференции, - отмечает Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. - Пройдут они в режиме традиционном, так как другой альтернативы нет.

Сдавать школьники будут только два основных предмета - русский язык и математику. Два предмета по выбору были исключены.

Чтобы сдать государственные экзамены, ученикам придется снова пойти в школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы сдать государственные экзамены, ученикам придется снова пойти в школу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что в региональном министерстве образования также рассказали сегодня и о судьбе выпускников вузов, колледжей и техникумов. Обучаются они сейчас дистанционно. И защита дипломных работ у них также будет проводиться дистанционно.

- Каждый вуз на ученом совете принимает решение, как это организовать, - говорит Юрий Биктуганов. - На сайтах вузов опубликованы положения и правила по которым будут организованы все мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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