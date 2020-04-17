«Отмечал рождение первенца»: на Урале насмерть разбился мотоциклист, у которого накануне родился долгожданный сын

Поздним вечером 16 апреля, около 23:45, на третьем километре трассы «Дубская – Азева» Ирбитского района Свердловской области произошла серьезная авария, в которой погибли два человека. Водитель мотоцикла не справился с управлением и вылетел в кювет.

- Установлено, что 40-летний мужчина, который управлял мотоциклом Yamaha, при движении не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги вправо и последующее опрокидывание транспорта, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

От сильного удара водитель погиб на месте, а его 25-летний пассажир с тяжелыми травмами был срочно госпитализирован в больницу, но скончался по пути в машине скорой помощи. Оба мужчины – жители деревни Дубская, что в Ирбитском районе. Оба были без специальных защитных мотошлемов. Стаж водителя – 19 лет, при этом категории «А» [позволяет управлять мототранспортом – прим.ред.] – 12 лет. Он ни разу не привлекался за нарушения ПДД.

- Со слов родственников, мотоцикл был куплен около года назад, по договору купли-продажи, - добавили в областном ГИБДД. – По информации друзей, в этот день водитель отмечал рождение долгожданного ребенка. После посиделок, где распивались спиртные напитки, он поехал прокатиться на мотоцикле. С 25-летним парнем они встретились на остановке.

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку, в рамках которой будут проведены все необходимые экспертизы и исследования. В Госавтоинспекции отмечают, что только за прошлый год по вине мотоциклистов произошло больше 100 аварий, в которых 20 человек погибли и еще больше 100 получили травмы.