«Было страшно выходить из палаты!»: в больнице Екатеринбурга затравили пациентку, контактировавшую с заболевшей коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области продолжает расти. По данным на 16 апреля 2020 года коронавирус в регионе подтвердился уже у 111 человек. Одной из заболевших стала жительница Челябинской области, которая по прибытию на Средний Урал почувствовала себя плохо и самостоятельно обратилась в больницу № 24.

Соседкам по палате она призналась, что недавно вернулась из Москвы. Но также у нее заметили загар и следы от купальника, после чего «всплыл» и отпуск в Турции. Через двое суток состояние пациентки ухудшилось, и ее перевели в инфекционное отделение больницы № 40. А позже стало известно, что у нее подтвердился COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772726" frameborder="0"></iframe> Коридор больницы № 24.Видео: предоставлено читателями

Женщину конечно изолировали. А вот четыре ее соседки по палате остались и на них обрушился гнев других пациентов.

– После того, как ту женщину увезли, началась настоящая травля. На нас кричали матом пациентки из других палат, мы боялись ходить в туалет, так как он общий на этаже был, - рассказывает Ирина.

Состояние Ирины ухудшилось после контакта с пациенткой, у которой подтвердился коронавирус. Фото: предоставлено героиней публикации

В итоге, было принято решение перевезти всех четверых в стационар больницы № 6, которая стала своего родом пересадочным пунктом для тех, у кого есть подозрения на коронавирус. За последний месяц там выделили четыре этажа для приема пациентов. Кроме того был один летальный исход – скончался отец одного из больных с подтвержденным диагнозом, но у 67-летнего пенсионера COVID-19 не выявили.

О своем переводе в «шестерку» Ирина Черноголова рассказывает с юмором, но дрожь в голосе слыша даже сквозь телефонную трубку. 33-летняя екатеринбурженка понимает, что оказалась здесь неспроста.

- Вчера вечером у меня в экстренном порядке взяли тест на коронавирус, результат в течение 72 часов, - делится Ирина. – За последние пять дней, после общения с зараженной, мое состояние ухудшилось. Мой здоровый диапазон при температуре тела от 36.8 до 37.1. Сейчас же от 37.4 до 37.6 Максимальная 37.8 была. Отслеживаем динамику и ждем. Меня первой перевезли в «шестерку», но завтра приедут и остальные девочки из 24-й. Страшно конечно. У некоторых есть дети, а если со мной что-то случиться, то погибнут мои домашние питомцы – их никто не захочет брать к себе.

Ирина сообщила, что подписала согласие на разглашение своих персональных данных, чтобы "Комсомолка" могла оперативно узнавать о ее состоянии у представителей горздрава и больницы. Как только станет известен результат ее анализа на коронавирус, мы сообщим вам.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 16 апреля 2020 года, в России зафиксировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции действует в Свердловской области до особого распоряжения губернатора Евгения Куйвашева.