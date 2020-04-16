В Первоуральске планируют открыть госпиталь для пациентов с тяжелой формой ОРВИ и пневмонии

Минздрав Свердловской области планирует открыть новый госпиталь для пациентов с тяжелой формой пневмонии и ОРВИ на базе городской клинической больницы Первоуральска (город в 50 километрах от Екатеринбурга – прим.ред.). Об этом «Комсомолке» рассказал источник в больнице. Медперсонал узнал о планах минздрава региона утром 16 апреля, но приказ еще не подписан.

- На общем собрании с заведующим отделением нам рассказали о том, что на базе отделения для возрастных пациентов откроется госпиталь, - рассказывает собеседник «КП» - А тяжелые формы ОРВИ и пневмонии, как известно, не исключают коронавирус. Нам не хватает медицинских масок, но это не главное. Самое страшное, что не разработана схема работы больницы в условиях карантина. Сейчас здесь все могут спокойно перемещаться по этажам и контактировать со всеми. Именно поэтому в случае открытия госпиталя возрастет риск заражения, как врачей, так и пациентов из других отделений. Я уже молчу про то, что недавно стационар объединили с поликлиникой.

Число заболевших COVID-19 на Среднем Урале перевалило за сотнюФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы обратились за комментарием в оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Свердловской области. Там не опровергли анонимное заявление от сотрудника больницы.

- В соответствии с приказом Минздрава Свердловской области ГБ Первоуральска не входит в перечень медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с тяжелыми, среднетяжелыми формами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирус, - ответили в оперштабе.

Напомним, в Красноуфимске врач заразился коронавирусом от пациента, который скрыл информацию о поездке в Москву.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 16 апреля 2020 года, в России зафиксировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции. В Свердловской области насчитывается 111 человек с подтвержденным диагнозом.

На Среднем Урале до 20 апреля действует режим самоизоляции, с сегодняшнего дня он обязателен для всех граждан вернувшихся из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.