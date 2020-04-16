Свердловские пенсионеры получат 40 тысяч бесплатных продуктовых наборов, рассказываем, что в них входит

В Екатеринбурге формируется масштабный гуманитарный груз, который в ближайшее время будет отправлен пенсионерам из свердловских городов.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, всего будет сформировано 40 тысяч продуктовых наборов. Их доставят по всей области. Наборы получат пенсионеры старше 65 лет. Списки пенсионеров, которые получат помощь от благотворителей, будут предоставлены министерством соцполитики.

Гуманитарный груз формируется в рамках всероссийской акции оказания адресной помощи пожилым людям #МыВместе. Его распределением занимаются не коммерческие организации. Наш регион получил закупку продуктовых наборов от спонсоров 20 миллионов рублей.

В набор включены продукты с долгим сроком хранения. Фото: пресс-служба регионального ОНФ

- Одним из первых благотворителей фонда выступил консорциум «Альфа-групп», выделивший на адресную помощь пожилым людям один миллиард рублей. Каждый региональный НКО-оператор получит от 7 до 20 млн рублей на закупку продуктовых наборов. Наш регион получил 20 миллионов рублей, на эти деньги мы закупаем и формируем 40 000 наборов. Эти наборы будут разносить волонтеры по адресам пенсионеров, предоставленным министерством соцполитики, - рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

Партия уже почти готова к отправке. Фото: пресс-служба регионального ОНФ

Недавно мы писали, что в акции помощи пенсионерам принял участие предприниматель и депутат Госдумы Лев Ковпак, который владеет сетью супермаркетов «Кировский». На складах торговой сети подготовили две тысячи продуктовых наборов, которые уже начали раздавать бабушкам и дедушкам.

Всего подготовлено 40 тысяч наборов. Фото: пресс-служба регионального ОНФ

Недавно в Екатеринбург прибыли первые партии гуманитарного груза, состоящего из масок и других защитных средств для борьбы с пандемией коронавируса. Общая сумма, потраченная на поставку составляет около 1 миллиона долларов. Груз был куплен главой РМК Игорем Алтушкиным и будет безвозмездно передан больницам Урала.

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