2020-04-16T12:40:10+03:00
Общество

«Закрыли ворота и не дают зайти внутрь»: «Дом печати» в Екатеринбурге хотят выгнать из здания из-за коронавируса

Из-за отмененных концертов площадка не может покрыть аренду
Мария Трапезникова
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Фото: "АП!" / Дом ПечатиФото: "АП!" / Дом Печати
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Из-за пандемии коронавируса сильно страдает малый и средний бизнес. Но первыми под удар попали концертные площадки, которым еще в начале марта запретили работать из-за ограничения в массовых мероприятиях. Многие послушно закрыли двери и организовали онлайн-концерты артистов, чтобы совсем не прогореть. Однако вот уже середина апреля – и изменений никаких. Вернее, они есть, но далеко не в лучшую сторону.

Так, концертную площадку «Дом Печати» хотят выселить из-за того, что она не покрыла аренду. Она располагается в здании Дома Печати – памятнике конструктивисткой архитектуры и старейшей типографии Екатеринбурга (тогдашнего Свердловска). Здание принадлежит Российской Федерации. И, в связи с этим, Правительство из-за пандемии дает трехмесячные «арендные каникулы», так как арендатор входит в список наиболее пострадавших отраслей – сюда относятся культура, общепит, организации досуга и развлечений.

- Все арендаторы нашего здания – кафе, рестораны, театр, «Парк бабочек», мы и другие, - входят в этот список. Казалось бы, мы и наши соседи должны получить арендные каникулы и прыгать от радости! Но нет, так не работает, - рассказал продюсер «Дома Печати» и «Теле-клуба» Семен Гальперин. – Дело в том, что мы арендуем не у государства напрямую, а у посредника – ООО «Татлинъ». Который арендует у государства все здание, и потом раздает разные его части в субаренду нам и всем остальным.

Однако организация не входит в список пострадавших отраслей, так как не является организацией культуры, общественного питания, досуга и развлечений. ООО «Татлинъ» является организацией, которая сдает помещения в аренду.

- Они заняли очень жесткую позицию: не дают нам даже отсрочки, на которую они сами имеют право. И мы, конечно, надеялись, что субарендаторы тоже ее получат, - добавляет Семен. – И они даже не дают хозяевам арендованного нами оборудования забрать его, чтобы нам не приходилось платить еще и за его охрану во время карантина. Реально закрыли ворона и не дают проехать машине.

По словам продюсера «Дома Печати», помещение, которое сейчас занимает концертная площадка, планируют передать уже с 1 мая.

До компании ООО «Татлинъ» «КП-Екатеринбург» дозвониться не удалось. На момент публикации все телефоны, опубликованные на их официальном сайте, оказались недоступны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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