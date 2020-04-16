Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: куплет от военных врачам и подарки пенсионерам от супермаркетов

СЕМЕРО ДОМОЙ, ДВЕНАДЦАТЬ ПО ПАЛАТАМ

Сразу семеро пациентов Городской больницы №40 в Екатеринбурге отправились по домам, полностью вылечившись от коронавируса. Таким образом, уже 44 свердловчанина победили недуг под названием COVID-19.

В то же время за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 12 жителей Среднего Урала. Их доставили в больницу из Екатеринбурга, Серова, Каменского района, Полевского, Заречного и поселка Белоярский. Есть среди новых пациентов и жители других городов – Москвы и Челябинска, у которых обнаружили болезнь, когда они гостили в регионе.

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Состояние семерых пациентов - тяжелое, у девяти – средней тяжести, у остальных – удовлетворительное. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Врачам посвятили песнюФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Все мы понимаем, что одна из самых незащищенных категорий в обществе сегодня, в период коронавирсуной пандемии, это пенсионеры. Поэтому на помощь им откликнулись не только многочисленные волонтеры, но уральские бизнесмены, которые подключились к всероссийской акции «Мы вместе».

Первыми на призыв о помощи откликнулся предприниматель и депутат Госдумы Лев Ковпак, который заведует сетью супермаркетов «Кировский». На складах торговой сети подготовили две тысячи продуктовых наборов, которые уже начали раздавать бабушкам и дедушкам. 15 апреля волонтеры разнесли по домам первые 200 наборов.

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Кстати, в наборы входит целый ряд продуктов первой необходимости: рыбные и мясные консервы, мука, рис, пшено, подсолнечное масло, сахар, чай, кукуруза, консервированный горох, туалетное и хозяйственное мыло, овсяная крупа, макароны и соль.

После того, как раздадут две тысячи наборов, Лев Ковпак планирует продолжить участие в акции.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

ДОМАШНЯЯ ПАСХА

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы и в религиозные дела. На этой неделе православные христиане отметят один из главных праздников – Пасху, которая празднуется в 2020 году в ночь на 19 апреля.

Больше недели в Екатеринбурге и Свердловской области шел спор – можно ли верующим уральцам посещать храмы, или же лучше воздержаться до окончания пандемии? Екатеринбургская епархия не давала однозначного ответа на этот вопрос, призывая паству воздержаться от походов в церковь, но сами храмы не закрывали свои двери для прихожан.

Это сильно резонировало с позицией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, позиция которого принципиальна и однозначна: период самоизоляции нужно провести дома, чтобы не распространять вирус, перетерпим и потом вернемся к привычной жизни. Храмы, как и многие другие места, посещать крайне нежелательно, потому что главное – сохранить здоровье.

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14 апреля главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил в регионе посещение кладбищ (за исключением похоронных церемоний), а также проведение любых религиозных мероприятий.

На следующий день точку в вопросе поставили глава региона Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Решение было общее: Пасху в 2020 году встретить дома, в семейном кругу, а праздничное богослужение посмотреть по телевизору – его в прямом эфире будут транслировать на область три телеканала – «Союз», «ОТВ» и «41 канал».

- Митрополит Кирилл уже обратился ко всем верующим с просьбой не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора о профилактике распространения коронавируса. Я полностью разделяю эту позицию, - заключил Евгений Куйвашев.

Митрополит Кирилл счел правильным в сложной ситуации встретить Пасху в домашних условияхФото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ БОЛЕЙТЕ, ДОКТОР»

Артисты песни и пляски Центрального военного округа поддержали уральских медиков и прямо в режиме самоизоляции записали для врачей песню «Не болейте, доктор».

«Не болейте, доктор, мы за вас болеем», - вот девиз сегодняшних дней, в которые именно врачи находятся на передовой в борьбе с коварным невидимым врагом.

В клипе военные сначала исполняют композицию, созданную на основе песни Александра Розенбаума, по отдельности, а потом – дружным коллективом на сцене в специальных защитных масках.

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