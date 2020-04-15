Как пережить отпуск без денег и сохранить бизнес: отвечает губернатор Свердловской области

Главный минус периода самоизоляции для жителей Екатеринбурга и Свердловской области вовсе не в необходимости сидеть дома длительное время, а проблемы с работой. Не секрет, что у многих свердловчан из-за вынужденного простоя снизилась заработная плата, а кто-то и вовсе лишился работы.

I ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ

Поэтому часть вопросов, которые задают в Instagram губернатору Евгению Куйвашеву, касается именно этой темы. Так, сотрудникам спорткомплекса «Юность» по работе с коммерческими группами по плаванию в Екатеринбурге сказали написать заявление на отпуск до осени. При этом, заработную плату им никто сохранять не намерен.

«Нет прихода денежных средств – нет оплаты вам», - вот ответ руководства спорткомплекса, которые не намерено идти на конструктивный диалог. Трудовой кодекс? Нет, там про него не слышали.

В ответ губернатор посоветовал все-таки попробовать наладить диалог с руководством «Юности», ведь только сам работник может принять решение - уходить ему в отпуск без сохранения заработка или нет. В конце ответа Евгений Куйвашев выразил надежду на то, что в скором времени ограничения снимут и общество вернется в привычный рабочий режим.

Большая часть вопросов будет снята, когда закончится режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

II ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА БИЗНЕСМЕНА

Предприниматель из Нижнего Тагила пожаловался главе региона на то, что не может заплатить за аренду торговых площадей в ТЦ «Кит» на Гальянке. С 28 марта торговый центр закрыт, прибыли нет, а хозяин требует оплатить счета в полном объеме.

«Претензии арендодателей в том, что если не будет оплаты аренды, они обратятся в суд. Прошу вас услышать нас и издать реальные указы об арендных каникулах. В банках отказывают в кредитных каникулах и отсрочках платежей», - пишет отчаявшийся бизнесмен.

По словам Евгения Куйвашева, многое в этой ситуации зависит от того, какие товары и услуги предлагает бизнесмен.

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«В начале апреля в федеральное законодательство внесены изменения, по которым по договорам аренды недвижимого имущества, заключенных до введения режима повышенной готовности, в течение 30 дней со дня обращения арендатора должны были быть подписаны допсоглашения по отсрочке арендных платежей», - пишет губернатор Свердловской области.

Как говорит глава региона, требования действуют и для организаций, и для ИП, которые работают в отраслях, больше всего пострадавших от эпидемии коронавируса.

Власть, как утверждает Евгений Куйвашев, предоставляет ТЦ рассрочку по уплате налога на имущество, поэтому арендатор вправе рассчитывать на конструктивный диалог.

Кстати, в случае возникновения сложных вопросов, предприниматели могут обратиться на «горячую линию» регионального Фонда поддержки предпринимателей по телефону 8 800 500 77 85.

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III РАБОТА ЕСТЬ, НО МАСОК НЕ ДАЮТ

Жительница Краснотурьинска рассказала Евгению Куйвашеву о том, что работает на крупном предприятии, где во время самоизоляции штат работает полный день. Однако никаких средств защиты сотрудникам не предоставили.

Да, безусловно, наличие работы такой непростой работы – это к деньгам. А в мае с ними у многих будут сложности. Но средства защиты действительно не помешают.

В ответ глава региона поручил министерству энергетики и ЖКХ разобраться в ситуации.

«Любой работодатель должен обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Это одно из требований указа о введении на территории региона особого режима», - резюмировал Евгений Куйвашев.