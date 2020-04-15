2020-04-15T17:04:10+03:00
Здоровье

Страховка «Антиклещ» 2020 в Екатеринбурге: где сделать, сколько стоит

Где в Екатеринбурге купить страховку от укуса клеща
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Рассказываем, где и по какой цене в Екатеринбурге можно купить страховку «Антиклещ»Рассказываем, где и по какой цене в Екатеринбурге можно купить страховку «Антиклещ»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области сезон клещей начался раньше обычного. Если в прошлом году в конце марта от укуса вредителя пострадали только два человека, то в этом году таких было пять. На данный момент в области клещ укусил уже 358 человек.

Удалить присосавшегося клеща можно бесплатно в травмпункте. Там же если у вас нет прививки от клещевого энцефалита вам поставят укол иммуноглобулина, но в ограниченном количестве – всего 3 мл. А надо 1 мл на 10 кг веса.

А вот в частной клинике такая услуга влетит в копеечку. Например, 1 мл иммуноглобулина стоит около 600 рублей. Если вы весите 70 кг, то вам придется поставить 7 мл. А еще к этой сумме прибавят исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, возбудителей лайм-боррелиоза, удаление, и до кучи придется оплатить консультацию врача.

Чтобы сэкономить все эти деньги, можно заранее застраховаться от укуса клеща. Так называемая страховка «Антиклещ». Она покрывает расходы до миллиона рублей в год, но ее можно увеличить.

- Во-первых, наличие полиса позволит получить необходимую медицинскую помощь, провести анализ укусившего насекомого, получить консультацию узкопрофильных специалистов и при необходимости получить иммупрофилактику, - рассказывает руководитель управления продуктового менеджмента компании «Уралсиб Страхование» Максим Решетняк. - Кроме того, клиенты могут включить дополнительные риски в покрытие – госпитализацию или уход из жизни. Во-вторых, полис можно приобрести сразу на всю семью, оформление занимает всего несколько минут.

При наличии страховки, человек может обратится в страховую компанию и получить консультацию, где ему получить медицинскую помощь. Либо самостоятельно обратится в клинику, а уже после лечения обратиться в страховую компанию за компенсацией расходов. Для этого клиенту необходимо будет приложить к заявлению документы, подтверждающие расходы на медпомощь.

- Например, наши клиенты, могут сделать это онлайн – заполнив все необходимые формы в личном кабинете на сайте компании, там же можно получить консультацию от наших специалистов и в случае подтверждения страхового случая – получить выплату на указанные реквизиты, - добавил спикер.

К сожалению, даже химическая обработка не всегда спасает от клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, даже химическая обработка не всегда спасает от клещейФото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ КУПИТЬ СТРАХОВКУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Иногосстрах

Телефон: 8 (800) 100-77-55

Адрес: www.ingos.ru

Цена: 300 рублей

Страховой дом ВСК

Телефон: 8-800-775-15-75

Адрес: www.vsk.ru

Цена: 390 рублей

Согласие

Телефон: 8-800-755-00-01

Адрес: www.soglasie.ru

Цена: 260 рублей

Уралсиб страхование

Телефон: 8-800-234-77-55

Адрес: https://uralsibins.ru/antiklesch

Цена: 350 рублей

АСКО Страхование

Телефон: +7 (343) 204-94-41, +7 (343) 204-94-40, 8-800-2222-734

Адрес: www.acko.ru

Цена: 300 рублей

РЕСО-гарантия

Телефон: +7 (495) 730-30-00

Адрес: www.reso.ru/about/contacts

Цена: стоимость полиса зависит от объема страхового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сохранить здоровое тело на «карантине»?
Коронавирус обеспечил «домашний арест» огромному количеству жителей планеты. И напомнил про базовые потребности человечества: еда, лекарства, средства гигиены. Получилось, что многие оказались на дистанционном взаимодействии с миром
Новости 24
Подростков, сбежавших из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, нашли
Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям
Свердловский оперштаб: в больницу Ревды не будут отвозить больных коронавирусом
Школы Екатеринбурга и Свердловской области могут перевести на пятидневку
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга вошёл в пятёрку «самых красивых»
В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл договорились: на Пасху свердловчане останутся дома
В Заречном 17 медиков отправили на карантин после контакта с больным коронавирусом
Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО
Бюджет Нижнего Тагила подрастет на полмиллиарда рублей: на что потратят деньги
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
ГИА-2020 в Екатеринбурге: даты сдачи экзаменов
Власти рассказали, когда у свердловчан отключат тепло
На Урале мэра города обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Митрополит Кирилл попросил свердловчан встречать Пасху дома
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
«Уральские авиалинии» вернут из Таиланда 200 свердловчан
Затоплены огороды и улицы: на восток Свердловской области пришли весенние паводки
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
Заключенные сшили 20 тысяч масок для транспортников из Екатеринбурга
СвЖД выплатила почти 5 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 квартал 2020 года
Как получить компенсацию за школьное питание во время самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области