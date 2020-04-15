Страховка «Антиклещ» 2020 в Екатеринбурге: где сделать, сколько стоит

В Свердловской области сезон клещей начался раньше обычного. Если в прошлом году в конце марта от укуса вредителя пострадали только два человека, то в этом году таких было пять. На данный момент в области клещ укусил уже 358 человек.

Удалить присосавшегося клеща можно бесплатно в травмпункте. Там же если у вас нет прививки от клещевого энцефалита вам поставят укол иммуноглобулина, но в ограниченном количестве – всего 3 мл. А надо 1 мл на 10 кг веса.

А вот в частной клинике такая услуга влетит в копеечку. Например, 1 мл иммуноглобулина стоит около 600 рублей. Если вы весите 70 кг, то вам придется поставить 7 мл. А еще к этой сумме прибавят исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, возбудителей лайм-боррелиоза, удаление, и до кучи придется оплатить консультацию врача.

Чтобы сэкономить все эти деньги, можно заранее застраховаться от укуса клеща. Так называемая страховка «Антиклещ». Она покрывает расходы до миллиона рублей в год, но ее можно увеличить.

- Во-первых, наличие полиса позволит получить необходимую медицинскую помощь, провести анализ укусившего насекомого, получить консультацию узкопрофильных специалистов и при необходимости получить иммупрофилактику, - рассказывает руководитель управления продуктового менеджмента компании «Уралсиб Страхование» Максим Решетняк. - Кроме того, клиенты могут включить дополнительные риски в покрытие – госпитализацию или уход из жизни. Во-вторых, полис можно приобрести сразу на всю семью, оформление занимает всего несколько минут.

При наличии страховки, человек может обратится в страховую компанию и получить консультацию, где ему получить медицинскую помощь. Либо самостоятельно обратится в клинику, а уже после лечения обратиться в страховую компанию за компенсацией расходов. Для этого клиенту необходимо будет приложить к заявлению документы, подтверждающие расходы на медпомощь.

- Например, наши клиенты, могут сделать это онлайн – заполнив все необходимые формы в личном кабинете на сайте компании, там же можно получить консультацию от наших специалистов и в случае подтверждения страхового случая – получить выплату на указанные реквизиты, - добавил спикер.

К сожалению, даже химическая обработка не всегда спасает от клещейФото: Алексей БУЛАТОВ

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