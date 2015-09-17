Время гипермаркетов: как защитить себя и близких, покупая продукты

По указу губернатора жители Свердловской области могут выходить из дома в случаях крайней необходимости, например, вынести мусор, погулять с собакой или сходить за продуктами «в ближайший магазин». Но небольшие магазины рядом с домом, особенно на окраинах, не всегда соблюдают предписанные меры безопасности, а люди в очередях не могут держать рекомендованную дистанцию в маленьком помещении, на это горожане даже пожаловались губернатору в Инстаграме.

Многие забывают, что ездить в гипермаркеты жителям области не запрещено. Крупные торговые точки становятся наиболее безопасными сразу по нескольким причинам, и первая из них – возможность сократить количество контактов. В гипермаркете можно закупить все необходимое на неделю вперед, от продуктов питания до бытовой химии и санитайзеров. Особенно безопасной будет поездка на личном автомобиле.

Еще один аргумент в пользу гипермаркетов - крупные площади, на которых покупатели могут держать дистанцию, как в торговом зале, так и на линии касс. Крупные ритейлеры первыми начали приводить кассовые зоны в соответствие с карантинными нормами. Например, сеть гипермаркетов «Лента» еще в середине марта начала установку защитных пластиковых экранов, а наклейки на расстоянии 1,5 м для организации безопасной очереди появились в крупных магазинах на следующий день после указа губернатора.

Ситуацию прокомментировал Генеральный директор «Ленты» Герман Тинга:

- Помимо принятых мер защиты, в наших магазинах покупатели могут минимизировать контакты с персоналом, воспользовавшись сканерами для самостоятельных покупок и кассами самообслуживания, а также оплатив покупки банковскими картами.

Сотрудники клининговых компаний проходят обучение по санитарно-гигиенической программе, а перед началом смены у сотрудников ритейла измеряют температуру и не допускают к работе людей с симптомами ОРВИ. Фото: Иван Семенов

В пресс-службе «Ленты» нам также рассказали об установке дезинфекторов для обработки рук на входах во всех 249 гипермаркетах и 131 супермаркете в 88 городах присутствия. Для покупателей вывешены плакаты с инструкциями по использованию аппаратов. В магазинах дезинфицируют все помещения и поверхности – санитарно-бытовые помещения, торговые залы, продуктовые тележки и терминалы оплаты, а сотрудники клининговых компаний прошли обучение по санитарно-гигиенической программе. Также компания тщательно следит за здоровьем сотрудников, работающих в торговом зале.

Директор по маркетингу и стратегии «Ленты» Дмитрий Богод рассказал о мерах поддержки пожилых людей, которые сейчас наиболее остро нуждаются в заботе:

- Мы запустили проект «Время проявить заботу», в рамках которого предлагаем покупателям стать волонтёрами и готовы их за это поощрить. С момента запуска проекта на прошлой неделе мы получили более тысячи заявок от волонтёров и рассчитываем, что это число будет увеличиваться. Кроме того, мы ввели специальные часы обслуживания пожилых покупателей и предложили им дополнительные скидки, чтобы стимулировать их к посещению наших магазинов в утренние часы.

До 30 апреля за каждый визит волонтёры получают баллы добра на карту «Лента», которые затем можно будет использовать для оплаты покупок. Учитывается один визит в день, а бонусные баллы эквивалентны рублям.

Кстати, отсутствие личного автомобиля – не повод отказываться от поездки в магазин: «Лента» оплачивает свердловчанам, совершившим покупки на сумму более 5 тысяч рублей, такси до дома.