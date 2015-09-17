2020-04-15T14:49:32+03:00
Общество

Время гипермаркетов: как защитить себя и близких, покупая продукты

Многие забывают, что ездить в гипермаркеты жителям области не запрещено
Поделиться:
Небольшие магазины не всегда соблюдают предписанные меры безопасности, а в гипермаркетах достаточно места для дистанцирования. Фото: Иван СеменовНебольшие магазины не всегда соблюдают предписанные меры безопасности, а в гипермаркетах достаточно места для дистанцирования. Фото: Иван Семенов
Изменить размер текста:

По указу губернатора жители Свердловской области могут выходить из дома в случаях крайней необходимости, например, вынести мусор, погулять с собакой или сходить за продуктами «в ближайший магазин». Но небольшие магазины рядом с домом, особенно на окраинах, не всегда соблюдают предписанные меры безопасности, а люди в очередях не могут держать рекомендованную дистанцию в маленьком помещении, на это горожане даже пожаловались губернатору в Инстаграме.

Многие забывают, что ездить в гипермаркеты жителям области не запрещено. Крупные торговые точки становятся наиболее безопасными сразу по нескольким причинам, и первая из них – возможность сократить количество контактов. В гипермаркете можно закупить все необходимое на неделю вперед, от продуктов питания до бытовой химии и санитайзеров. Особенно безопасной будет поездка на личном автомобиле.

Еще один аргумент в пользу гипермаркетов - крупные площади, на которых покупатели могут держать дистанцию, как в торговом зале, так и на линии касс. Крупные ритейлеры первыми начали приводить кассовые зоны в соответствие с карантинными нормами. Например, сеть гипермаркетов «Лента» еще в середине марта начала установку защитных пластиковых экранов, а наклейки на расстоянии 1,5 м для организации безопасной очереди появились в крупных магазинах на следующий день после указа губернатора.

Ситуацию прокомментировал Генеральный директор «Ленты» Герман Тинга:

- Помимо принятых мер защиты, в наших магазинах покупатели могут минимизировать контакты с персоналом, воспользовавшись сканерами для самостоятельных покупок и кассами самообслуживания, а также оплатив покупки банковскими картами.

Сотрудники клининговых компаний проходят обучение по санитарно-гигиенической программе, а перед началом смены у сотрудников ритейла измеряют температуру и не допускают к работе людей с симптомами ОРВИ. Фото: Иван Семенов

Сотрудники клининговых компаний проходят обучение по санитарно-гигиенической программе, а перед началом смены у сотрудников ритейла измеряют температуру и не допускают к работе людей с симптомами ОРВИ. Фото: Иван Семенов

В пресс-службе «Ленты» нам также рассказали об установке дезинфекторов для обработки рук на входах во всех 249 гипермаркетах и 131 супермаркете в 88 городах присутствия. Для покупателей вывешены плакаты с инструкциями по использованию аппаратов. В магазинах дезинфицируют все помещения и поверхности – санитарно-бытовые помещения, торговые залы, продуктовые тележки и терминалы оплаты, а сотрудники клининговых компаний прошли обучение по санитарно-гигиенической программе. Также компания тщательно следит за здоровьем сотрудников, работающих в торговом зале.

Директор по маркетингу и стратегии «Ленты» Дмитрий Богод рассказал о мерах поддержки пожилых людей, которые сейчас наиболее остро нуждаются в заботе:

- Мы запустили проект «Время проявить заботу», в рамках которого предлагаем покупателям стать волонтёрами и готовы их за это поощрить. С момента запуска проекта на прошлой неделе мы получили более тысячи заявок от волонтёров и рассчитываем, что это число будет увеличиваться. Кроме того, мы ввели специальные часы обслуживания пожилых покупателей и предложили им дополнительные скидки, чтобы стимулировать их к посещению наших магазинов в утренние часы.

До 30 апреля за каждый визит волонтёры получают баллы добра на карту «Лента», которые затем можно будет использовать для оплаты покупок. Учитывается один визит в день, а бонусные баллы эквивалентны рублям.

Кстати, отсутствие личного автомобиля – не повод отказываться от поездки в магазин: «Лента» оплачивает свердловчанам, совершившим покупки на сумму более 5 тысяч рублей, такси до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пятёрочка» предоставит дополнительные скидки для волонтеров
Россия, как и весь остальной мир, сейчас старается противостоять охватившей планету пандемии коронавируса. Ближайшие апрельские дни объявлены нерабочими, жителям, особенно пожилым (65+), предписано не покидать свои квартиры и дома
Россиянам предложат продукты и товары первой необходимости без наценки
Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» не менее чем на месяц обнулят торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров
Дорогие бабушки и дедушки, будьте здоровы! Вы нам очень нужны
В подъездах жилых домов появились плакаты, призывающие помогать пожилым людям во время карантина. Ведь в мире пока продолжает распространяться коронавирус COVID-19, который наиболее опасен для пожилых людей. Им сейчас лучше реже выходить из дома
В магазинах «Пятерочка» стало больше местных продуктов
2019 год для X5 Retail Group, ведущей мультиформатной розничной компании России, стал очень успешным в направлении сотрудничества с производителями и поставщиками тех регионов, где расположены ее супермаркеты и универсамы
Новости 24
Подростков, сбежавших из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, нашли
Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям
Свердловский оперштаб: в больницу Ревды не будут отвозить больных коронавирусом
Школы Екатеринбурга и Свердловской области могут перевести на пятидневку
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга вошёл в пятёрку «самых красивых»
В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл договорились: на Пасху свердловчане останутся дома
В Заречном 17 медиков отправили на карантин после контакта с больным коронавирусом
Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО
Бюджет Нижнего Тагила подрастет на полмиллиарда рублей: на что потратят деньги
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
ГИА-2020 в Екатеринбурге: даты сдачи экзаменов
Власти рассказали, когда у свердловчан отключат тепло
На Урале мэра города обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Митрополит Кирилл попросил свердловчан встречать Пасху дома
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
«Уральские авиалинии» вернут из Таиланда 200 свердловчан
Затоплены огороды и улицы: на восток Свердловской области пришли весенние паводки
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
Заключенные сшили 20 тысяч масок для транспортников из Екатеринбурга
СвЖД выплатила почти 5 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 квартал 2020 года
Как получить компенсацию за школьное питание во время самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области