Как отмечали Пасху на Руси: Делаем добрые дела и готовим куличи

Пасха - самый главный христианский праздник: «праздников праздник и торжество из торжеств». Дата - плавающая. Вот уже много веков, начиная с 325 года, она рассчитывается по лунно-солнечному календарю - в первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия. В 2020 году праздник приходится на 19 апреля.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ: ДОМ УБРАТЬ, КУЛИЧИ НАПЕЧЬ

Неделя перед Пасхой называется Страстной Седмицей, ею заканчивается Великий пост, во время которого православные соблюдают строгие ограничения в развлечениях и пище. Пост символизирует 40 дней, проведенные Иисусом в пустыне.

- Каждый день этой Седмицы посвящен особому воспоминанию из последних дней Иисуса Христа. Есть определенные традиции, связанные с каждым событием, - рассказывает Оксана Иванова, директор Музея святости на Урале. - По канонам церкви в эти дни необходима особая сосредоточенность на молитвах и воспоминаниях.

Четверг до Пасхи - важный день, его называют Страстным. А в народе - Чистым, в честь дня, когда сын Божий омыл ноги своим ученикам. До восхода солнца нужно искупаться в проруби, реке или в бане. Считается, что вода ранним утром обладает целебной силой. Ритуал сопровождается чтением молитв, чтобы очистить не только тело, но и душу.

- В этот день хозяйки вывешивают красные занавески и достают красные скатерти. Начинают печь куличи, пасхи и красить яйца. Затем их несут в церковь, чтобы освятить, - поясняет эксперт. - Многие путают пасху с куличом. Кулич - это специальный хлеб, а пасха - усеченный треугольник из творожной массы. Такая форма неспроста, она символизирует гроб, где совершилось величайшее чудо Воскресения Христа.

Крестного хода в этом году не будетФото: Алексей БУЛАТОВ

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

Первый день Пасхи все встречали с радостью, ходили друг к другу в гости, обедали, устраивали соревнования по битью яиц. Вместо приветственного «Здравствуйте» говорят: «Христос Воскресе!», в ответ звучит: «Воистину Воскресе». После этого трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами. Так принято приветствовать друг друга и все последующие после Пасхи 40 дней, до Вознесения.

- В Екатеринбурге в XV веке была традиция добрых дел к Пасхе. Во время Страстной Седмицы было принято выкупать людей из долговой тюрьмы.

Первое воскресенье после Пасхи также называется Антипасхой, а в народе - Красной Горкой. На Руси в этот день проходили молодежные гуляния, хороводы и сватовство. В праздники принимали участие юноши и девушки, которые достигли брачного возраста. Согласно церковным законам, начиная с Красной Горки, верующим разращено вступать в брак.

ТРАДИЦИЯ КРАСИТЬ ЯЙЦА

Традиция красить яйца укоренилась на Руси и стала семейной. Обычно в приготовлениях к Пасхе принимают участие и взрослые, и дети. Есть несколько версий, почему принято украшать яйца.

Одна из них связана с Марией Магдаленой. Именно она первая увидела воскрешенного Иисуса Христа. Этой новостью Мария хотела поделиться со всеми, и поэтому она побежала к императору Тиберию. Но к нему не принято было приходить без даров, Магдалена решила принести с собой куриное яйцо. Тиберий не поверил в слова Марии и сказал: «Это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». После его слов куриное яйцо окрасилось в красный цвет.

- Красный цвет символизирует кровь, пролитую на кресте Иисусом. Яйцо - это символ начала жизни, новый этап развития. В нем хранится зародыш солнечной птицы - Петуха, будившего утро, - продолжает Оксана Иванова.

Другая версия окрашивания яиц на Пасху гласит, что дева Мария раскрашивала яйца, чтобы развлекать Иисуса Христа, когда он был еще младенцем.

В этом году Пасху будем праздновать домаФото: Алексей БУЛАТОВ

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Как приготовить пасхальный кулич по классическому рецепту

Домашний кулич всегда вкуснее магазинного.

На 8 порций; 320 ккал/порция.

НАДО:

50 г живых дрожжей ·

3 стакана сливок 30% ·

1 кг 200 г муки в/c ·

200 г сливочного масла · 200 г сахара ·

15 желтков · 10 измельченных зерен кардамона ·

1 тертый мускатный орех ·

50 г жареного измельченного миндаля · по 100 г цукатов и изюма ·

1 ст. ложка белых толченых сухарей.

ГОТОВИМ:

1. Дрожжи разводим в 1 стакане теплых сливок и добавляем половину муки. Замешиваем опару и на 15 - 30 мин. убираем в теплое, но не горячее место. Опара должна увеличиться в объеме в 3 - 4 раза.

2. Желтки растираем с сахаром до белой пены и вводим в поднявшуюся опару. Туда же добавляем остаток муки и сливок, кардамон, мускатный орех, миндаль, мелко нарезанные цукаты и промытый высушенный изюм. Замешиваем тесто, тщательно его выбивая (не менее 30 минут).

3. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1,5 - 2 часа.

4. Снова тщательно вымешиваем тесто и раскладываем его в смазанные маслом и обсыпанные толчеными сухарями формы, заполняя лишь половину объема. Еще раз даем тесту подняться уже в формах и только после этого ставим в духовку выпекаться. Капризная пасхальная сдоба не любит, когда ее беспокоят во время выпечки. Старайтесь без надобности не открывать дверцу духовки, иначе пышное тесто опадет. После того как достанете кулич, сбрызните его слегка водой (лучше святой), накройте чистым полотенцем и дождитесь, пока он полностью остынет.