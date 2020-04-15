Расписание Пасхальных богослужений-2020 в Екатеринбурге: где посмотреть и во сколько

Храмы Екатеринбурга и Свердловской области не будут закрывать из-за пандемии коронавируса 2020. Однако не будет считаться грехом, если в светлый праздник Пасхи верующие не смогут присутствовать на богослужениях в храме. Об этом «Комсомолке» уже рассказывали в Екатеринбургской епархии. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, который действует в Свердловской области, в храмах пройдут онлайн-трансляции.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл традиционно возглавит Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Присоединится к соборной молитве можно будет по интернету. Прямые трансляции будет показывать православный телеканал «Союз», как по телевизору, так и на своем интернет-портале.

Четверг, 16 апреля, в воспоминание Тайной Вечери, пройдут две прямые трансляции богослужений. В 12:00 прямой показ Божественной литургии и чина омовения ног состоится из Храма Христа Спасителя города Москвы. В 20:00 – трансляция утрени с чтением 12 Евангелий из Храма Христа Спасителя.

Пятница, 17 апреля, в воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Великий пяток, в 16:00 состоится прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. Зрители телеканала «Союз» увидят вечерню с выносом Святой Плащаницы. В 20:00 пройдет прямой показ утрени с чином погребения Христа Спасителя из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, города Москвы.

До воскресенья нужно успеть подготовиться к праздникуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Страстную субботу, 18 апреля пройдет трансляция Божественной литургии из Храма Христа Спасителя, начало в 11:30.

В Светлое Христово воскресенье, 19 апреля, прямая трансляция из Екатеринбурга, из Свято-Троицкого кафедрального собора, где пройдут праздничные Пасхальные богослужения: 18 апреля в 23:30 начнется Пасхальная Божественная литургия, а 19 апреля в 16:00 в Храме на Крови состоится Пасхальная вечерня. Трансляцию главного Пасхального богослужения, которое возглавит митрополит Кирилл в Пасхальную ночь, уральцы также смогут посмотреть на канале ОТВ.