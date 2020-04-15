2020-04-15T11:52:30+03:00
Общество

Уральца оштрафовали на 30 тысяч за комментарий о соседе, который «болен коронавирусом»

Фейковую новость 34-летенего Виталия Кирилова отследили в прокуратуре, и дело передали в полицию
Олег ГАЛИМОВ
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Администрация "ВКонтакте" оперативно удалила лжекомментарий. Фото: СОЦСЕТИАдминистрация "ВКонтакте" оперативно удалила лжекомментарий. Фото: СОЦСЕТИ
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В Свердловской области продолжается борьба с фейковыми новостями о распространении коронавирусной инфекции. В частности двум жителям Первоуральска выписали штраф на 30 тысяч рублей за комментарии в группе «ВКонтакте» местного телеканала «Евразия».

Как стало известно «КП»-Екатеринбург, местный житель Виталий Кириллов обвинил в распространении заразы своего соседа по поселку Динас.

- На Динасе коронавирус. Мужчина приехал из-за границы, сдал анализы, подтвердились. Не был 14 дней на карантине. Распространял по Динасу и Первоуральску. Проживает на улице Крылова. Вчера поймали в магазине, - написал в комментариях к выпуску новостей Кириллов.

Тот самый комментарий, за который уралец получил штраф. Фото: читатели "КП"

Тот самый комментарий, за который уралец получил штраф. Фото: читатели "КП"

Другая местная жительница решила поддержать земляка и также выступила в роли сарафанного радио. Реакция силовиков не заставила себя долго ждать, в результате мониторинга комментарии заметили в местной прокуратуре и дело передали полиции. Как итог – каждый схлопотал административный штраф по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

Получить комментарий у распространителей фейков не удалось, они проигнорировали вопросы корреспондента «КП».

ЗА ЧТО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?

Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга:

- Ответственность за нарушение указанного запрета, а именно за распространение в СМИ, а также в телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, предусмотрена ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере от 30 тысяч до 100тысяч рублей.

Для должностных и юридических лиц наказание жестче - штраф от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; от 200 тысяч до 500 тысяч рублей соответственно.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 15 апреля 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев коронавируса. При этом 44 пациентов уже выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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