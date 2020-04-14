Смертельно больной девочке с Урала, которой помогал собрать 160 миллионов Тимати, нашли деньги на лечение

Российский предприниматель Владимир Лисин стал спонсором полуторагодовалой Лизы Краюхиной из села Боярка Свердловской области. У девочки диганостировали спинальную мышечную атрофию и спасти ее мог лишь самый дорогой в мире препарата – Zolgensma. Его стоимость 2,5 миллиона долларов. Одним из тех, кто помогал собрать астрономическую сумму, был рэпер Тимати. Он призывал своих состоятельных друзей помочь девочке из уральской глубинки.

Но сегодня родители малышки сообщили радостную новость: сбор закрыт, их дочь получит заветное лекарство! Нам удалось поговорить с отцом Лизы и узнать первые подробности.

- Сегодня позвонили из фонда Лисина, сказали, что они берут на себя все расходы. Мы уже всей семьей едем в Москву, где Лизе поставят укол, - рассказал по телефону Алексей Краюхин.

Родители Лизы сумели собрать лишь 19% от нужной суммы

Примечательно, что недавно Владимир Лисин стал спасителем для другой семьи с Урала. В начале весны он оплатил лечение для полугодовалой Ани Новожиловой. К счастью, девочке вовремя поставили укол.

Сейчас Аня вместе с родителями находится в США и ждет, когда появится возможность вернуться домой. Из-за пандемии коронавируса все рейсы из Америки в Европу были приостановлены.

lizasmaylik Огромное спасибо всем кто в нас верил, кто помогал, поддерживал мы это сделали!

СПРАВКА «КП»

Спинальная мышечная атрофия – это нервно-мышечное заболевание, при котором поражаются нейроны спинного мозга, в результате чего постепенно возрастает мышечная слабость. Она же приводит к полному отказу внутренних органов и легких.

Препарат Zolgensma стоит 2,1 миллиона рублей, еще в 400 тысяч обойдется наблюдение и постоперабельное наблюдение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой (подробнее)