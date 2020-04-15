«Автомобилист» объявил о подписании контракта с тренером Биллом Питерсом, замешанным в расистском скандале

Руководство ХК «Автомобилист» объявило о подписании контракта с 55-летним канадским тренером Биллом Питерсом.

Еще в начале весны клуб из Екатеринбурга тренировал Андрей Мартемьянов, под чьим руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф. Но поставленную задачу дойти до финала Кубка Гагарина отечественный специалист так и не сумел

Биллу Питерсу 55 лет, большую часть тренерской карьеры он провел в НХЛ. В 2016 году под его руководством сборная Канады стала победителем Чемпионата мира. Последним местом работы Питерса был клуб «Калгари Флэймз».

Канадец был вынужден покинуть команду в ноябре прошлого года после того, как бывший нападающий клуба Аким Алиу обвинил тренера в расизме. Он также отметил, что Питтерс позволял себе расистские высказывания еще в 2008-м, когда они пересекались в клубе АХЛ «Рокфорд».