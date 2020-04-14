За сутки в Свердловской области нашли еще восемь заболевших коронавирусом

В Свердловской области за сутки зафиксировали еще восемь случаев коронавируса. Об этом сообщили в регионельном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально зарегистрировано 93 заболевших.

- Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Роспотребнадзора COVID-19 подтвержден у жителей Екатеринбурга, Полевского, Верхней Пышмы и Красноуфимска, - добавили в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время в регионе полностью поправились 37 человек. Остальные же находится под пристальным наблюдением медиков в ГКБ №40. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, восьми человек – средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что до 20 апреля в Свердловской области введен режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять собаку (но не дальше 100 метров от дома) и чтобы, если это необходимо, отправиться на работу. Кстати, накануне губернатор Куйвашев дополнил список предприятий, которым разрешено работать.

Минувшим утром в Екатеринбург прилетел первый из четырех самолетов с гуманитарным грузом из Китая для врачей, волонтеров и полицейских Свердловской и Челябинской областей. Сразу после разгрузки медицинские маски, защитные костюмы, перчатки и очки будут распределены по больницам.

Кроме того, сегодня стало известно, что главврач ГКБ №14 в Екатеринбурге самоизолировался на две недели из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом пациентом. Мы также недавно писали, что в Екатеринбурге целую больницу №24 закрыли на карантин из-за того, что у нее обнаружили жительницу, у которой подтвердился диагноз на коронавирус. Весь персонал учреждения изолирован, а к больным не могут приходить даже родственники.

В Верхней Пышме у сотрудника ГИБДД заподозрили вирус, поэтому вся рота, в которой он работал (а это 53 человека!) были отправлены на самоизоляцию.

Кроме того, в екатеринбургском санатории «Бодрость», куда в начале года отправляли прибывших на Урал граждан Китая, накануне разместили военных, приехавших из российской базы в Таджикистане. Сейчас в санатории 65 человек, включая самих военных, их жен и детей. На самоизоляции они пробудут две недели.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 смертей и 1 694 выздоровления.