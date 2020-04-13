Стало известно, сколько денег вынесли из автосалона в Екатеринбурге

Стала известна сумма ущерба для автосалона Jaguar — Land Rover, который обчистил мужчина, охранявший здание. Напомним, автосалон оказался закрыт из-за введения в Свердловской области режима самоизоляции. Видимо, этим и решил воспользоваться чоповец. Вечером 11 апреля он пробрался в помещение касс, а потом при помощи бензопилы вскрыл вскрыл стоявший там сейф.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, добычей охранника стала сумма более одного миллиона рублей. Сколько именно денег вынес чоповец, станет известно завтра – после окончательных подсчетов. Тогда же силовики планируют определиться с уголовной статьей, в которой подозревают мужчину.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.