Проведут ли в Екатеринбурге Ночь музыки и почему не моют подъезды: отвечает губернатор

Губернатор Евгений Куйвашев опубликовал очередную порцию ответов на вопросы жителей Екатеринбурга и Свердловской области в Instagram. На этот раз уральцы поинтересовались у главы региона, почему по-прежнему закрыты детские сады, никак не начнется сезон охоты, а подъезды домов моют раз в три недели.

«Надеюсь, что очень скоро наша жизнь вернется в привычное русло, но пока важно соблюдать ограничения», - таков посыл губернатора Свердловской области. А далее – ответы на вопросы.

Детские сады в Первоуральске 13 апреля не открылись.

В моем указе содержался перечень городов, в которых работа детских садов допускается только в формате дежурных групп. Первоуральск в этот список не входит. Однако, применяя территориальный принцип при установке ограничительных мер в регионе, мы не отходим от главной задачи – обеспечение безопасности людей. Поэтому открытие детсадов во всех муниципалитетах требует обязательного согласования с Роспотребнадзором, а затем – с оперативным штабом муниципалитета.

Итог: министерство образования рекомендовало муниципалитетам продолжить работу в формате всего лишь увеличения числа дежурных групп.

Детские сады пока что так и не открылисьФото: Алексей БУЛАТОВ

Сижу три недели в квартире дома №18 по улице Высоцкого в Екатеринбурге. За это время наш подъезд помыли всего один раз.

Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы по этому поводу. Мы со своей стороны сейчас решаем вопрос дополнительного финансирования этих работ, чтобы исключить возможность прикрыть свое нежелание нормально работать ссылками на нехватку средств.

Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга 00:00 00:00

В Екатеринбурге работает «горячая линия», куда можно обратиться в таких случаях: 302 12 18.

Банки не предоставляют кредитные каникулы, обещанные президентом Владимиром Путиным. Кому жаловаться?

По закону, принятому в развитие инициативы главы государства о «кредитных каникулах», льготу могут получить заемщики, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со средним за прошлый год на 30% и более.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, заемщику дается время – 90 дней, чтобы принести в банк документы, подтверждающие снижение дохода. Однако кредитор, конечно, может потребовать подтверждающие это документы.

Сегодня многие крупные банки опубликовали памятки о порядке предоставления кредитных каникул, а также критериях, которым должен соответствовать претендующий на такую процедуру заемщик.

Согласно разъяснениям ЦБ, кредитные учреждения вправе отказать заявителю, если при проверке документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям.

Если вы считаете, что вам отказали необоснованно, обратитесь в Уральское главное управление ЦБ РФ: 8 800 300 30 00 или 269 65 00.

Почему парикмахерские открыли, а стоматологии нет?

Стоматологии у нас не закрыты – свердловчанам доступна экстренная и неотложная помощь. Временно приходится отказаться только от плановых приемов, преимущественно косметических.

Работаю на подстанции скорой помощи уборщицей. Положены ли компенсационные выплаты уборщицам, сантехникам, электрикам, которые имеют непосредственные контакты с врачами? Мы не уходили на карантин, мы работаем?

Мы приняли решение о дополнительном материальном поощрении медицинских работников. Исходили, прежде всего, из того, чтобы в первую очередь оказать поддержку людям, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом или пациентами, у которых подозревается наличие инфекции.

При этом, главные врачи, конечно, в рамках действующего законодательства, имеют в вопросах оплаты труда некоторую свободу для маневра.

Режим самоизоляции продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Откройте уже весеннюю охоту. Дайте указ! Хватит издеваться над охотниками!

Вероятно, в вас говорит охотничий азарт. Но переживания ваши преждевременны. Все-таки в южных территориях весенняя охота начнется с 25 апреля по 4 мая, в северных – с 5 по 14 мая. Время еще есть.

Что ждет в 2020 году Ночь музыки и Ночь музеев в Екатеринбурге?

Ограничительные меры продлены до 30 апреля, поэтому пока рано говорить об отмене этих полюбившихся уральцам мероприятий.

Жителей Свердловской области обязательно своевременно проинформируем о решениях, связанных с организацией и проведением этих мероприятий.

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