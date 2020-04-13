«Обмывал» погоны: в Екатеринбурге гаишник сжег свой автомобиль, чтобы скрыть следы пьяного ДТП
«Обмывание» очередного воинского звания обернулось для инспектора ГИБДД из Екатеринбурга по имени Вадим увольнением.
Экс-гаишник устроил пьяное ДТП, а чтобы замести следы, решил сжечь свою легковушку.
События, из-за которых Вадим лишился погон, произошли в конце марта, но известно о них стало только сейчас.
В тот день Вадим вместе со своим другом гулял в одном из баров на улице Блюхера. Туда инспектор приехал на автомобиле ВАЗ-2115, который оформлен на его отца.
В конце вечера у Вадима и его друга произошел конфликт с другими посетителями бара (он попал на видео). На нем силовик старается успокоить своего друга, для этого он несколько раз его толкает. Драки удалось избежать, но главные приключения у нетрезвой компании были впереди.
- Когда они ехали из бара, то протаранили отечественную «двенашку», - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.
Поскольку Вадим, сидевший за рулем отцовской ВАЗ-2115, в момент ДТП был нетрезв, то решил уехать с места аварии.
Поджог попал на видеозапись
Друзья решили отогнать «пятнадцатую» в лес. Чтобы замести следы аварии, Вадим решил сжечь легковушку. Возможно, после этого он собирался написать заявление об угоне.
Но «пироманы» не знали, что в момент поджога попали на запись камеры.
В Екатеринбурге пьяный гаишник сжег собственную машину.Видео: читатель КП
После инцидента Вадим ушел в отпуск. Но, как оказалось, о его поступке стало известно руководству.
О результатах проверки в отношении инспектора «Комсомолке» рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- Руководством ГИБДД УМВД по городу Екатеринбургу принято решение об увольнении должностного лица, о котором идет речь, из системы МВД по отрицательным мотивам. Что касается его непосредственных руководителей, то по ним в настоящее время проводится служебная проверка. По итогам проверки будет дана принципиальная оценка состоянию их профилактической работы с личным составом, - уточнил полковник Горелых.
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ИСТОЧНИК KP.RU