2020-04-13T16:50:42+03:00
Происшествия

«Обмывал» погоны: в Екатеринбурге гаишник сжег свой автомобиль, чтобы скрыть следы пьяного ДТП

«Огненное» видео попало на запись видеокамеры
Евгений Стоянов
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Перед тем, как устроить ДТП силовик загулял в баре. На фото Вадим - справа, а слева - его друг, с которым они сожгут отечественную легковушкуПеред тем, как устроить ДТП силовик загулял в баре. На фото Вадим - справа, а слева - его друг, с которым они сожгут отечественную легковушку
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«Обмывание» очередного воинского звания обернулось для инспектора ГИБДД из Екатеринбурга по имени Вадим увольнением.

Экс-гаишник устроил пьяное ДТП, а чтобы замести следы, решил сжечь свою легковушку.

События, из-за которых Вадим лишился погон, произошли в конце марта, но известно о них стало только сейчас.

В тот день Вадим вместе со своим другом гулял в одном из баров на улице Блюхера. Туда инспектор приехал на автомобиле ВАЗ-2115, который оформлен на его отца.

В конце вечера у Вадима и его друга произошел конфликт с другими посетителями бара (он попал на видео). На нем силовик старается успокоить своего друга, для этого он несколько раз его толкает. Драки удалось избежать, но главные приключения у нетрезвой компании были впереди.

- Когда они ехали из бара, то протаранили отечественную «двенашку», - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Поскольку Вадим, сидевший за рулем отцовской ВАЗ-2115, в момент ДТП был нетрезв, то решил уехать с места аварии.

Поджог попал на видеозапись

Поджог попал на видеозапись

Друзья решили отогнать «пятнадцатую» в лес. Чтобы замести следы аварии, Вадим решил сжечь легковушку. Возможно, после этого он собирался написать заявление об угоне.

Но «пироманы» не знали, что в момент поджога попали на запись камеры.

В Екатеринбурге пьяный гаишник сжег собственную машину.Видео: читатель КП

После инцидента Вадим ушел в отпуск. Но, как оказалось, о его поступке стало известно руководству.

О результатах проверки в отношении инспектора «Комсомолке» рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Руководством ГИБДД УМВД по городу Екатеринбургу принято решение об увольнении должностного лица, о котором идет речь, из системы МВД по отрицательным мотивам. Что касается его непосредственных руководителей, то по ним в настоящее время проводится служебная проверка. По итогам проверки будет дана принципиальная оценка состоянию их профилактической работы с личным составом, - уточнил полковник Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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