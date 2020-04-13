2020-04-13T11:44:31+03:00
Общество

Свердловский Минздрав переоборудует больницы и отправит в командировки врачей из-за пандемии коронавируса

Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков
Мария Трапезникова
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Минздрав переоборудует больницы и отправит в командировки уральских врачей из-за пандемии коронавирусаМинздрав переоборудует больницы и отправит в командировки уральских врачей из-за пандемии коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский Минздрав отправляет в командировки врачей со всей области из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения региона Андрей Цветков. В течение двух суток, по необходимости, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и эпидемиологи должны будут выехать на помощь в другие медучреждения. Кроме того, в указе прописано, какие конкретно больницы должны быть перепрофилированы под лечение заболевших коронавирусом.

- Руководителям подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области медицинских организаций в случае возникновения вспышек массовой заболеваемости командировать врачей-специалистов по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, после прохождения краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов) под контролем врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-инфекционистов для оказания специализированной медпомощи в медицинские учреждения в соответствии с настоящим приказом, - говорите в указе, опубликованном на официальном портале Минздрава.

Кроме того, до 14 апреля больницы должны составить и утвердить новое временное штатное расписание для дальнейшей работы. Публикуем указ полностью:

Фото: Свердловский Минздрав

Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-анестезиологов-реаниматологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-анестезиологов-реаниматологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-инфекционистов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-инфекционистов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-пульмонологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-пульмонологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-пульмонологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-пульмонологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-эпидемиологов. Фото: Свердловский Минздрав

Командировки врачей-эпидемиологов. Фото: Свердловский Минздрав

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять – средней тяжести, остальные чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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