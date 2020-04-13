2020-04-13T11:04:57+03:00
Происшествия

Задымление в кабине пилота: в Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Рейс Екатеринбург – Москва пришлось развернуть сразу после вылета
Мария Трапезникова
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Рейс Екатеринбург – Москва пришлось развернуть сразу после вылетаРейс Екатеринбург – Москва пришлось развернуть сразу после вылетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авилиний», который должен был лететь по маршруту ЕкатеринбургМосква. На вылете в кабине пилота сработал датчик задымления, поэтому борт было принято решение вернуть обратно на посадочную полосу. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе аэропорта и авиакомпании.

Самолет недалеко отлетел от Екатеринбурга. Фото: flightradar

Самолет недалеко отлетел от Екатеринбурга. Фото: flightradar

- Наш самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Во время выполнения рейса U6 274 по маршруту Екатеринбург-Москва, сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Посадка благополучно. На борту находилось 36 пассажиров и 6 членов экипажа. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно. Никому из людей медицинская помощь, к счастью, не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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