Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 апреля 2020 года: первые штрафы и громкие призывы сидеть дома

ДЕРЖИМСЯ

В то время, как в Москве ввели пропускной режим, который будет носить заявительный характер, в Екатеринбурге и Свердловской области ситуаций остается куда более спокойной.

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следовательно, общее количество заболевших COVID-19 с начала февраля 2020 года достигло 74 человек.

Новые больные коронавирусом проживают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Камышлове. Пациентам оказывается полный комплекс медицинской помощи: они обеспечены медицинской техникой и лекарствами.

На сегодняшний день состояние четырех пациентов остается тяжелым, столько же человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. 25 уральцев полностью вылечились от коронавируса. Ни один человек ни погиб.

С 10 апреля в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции: комментарий депутата регионального Заксобрания 00:00 00:00

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

В субботу, 11 апреля, в Екатеринбурге, а также в городах и поселках Свердловской области местных жителей с помощью громкой связи предупреждали о необходимости соблюдения режима самоизоляции и нахождения дома.

На улицах городов и поселков Свердловской области звучат призывы оставаться дома. Фото: скрин с видео

«Внимание, продолжается режим самоизоляции, вирус передается, и может быть смертельно опасен», - говорится в сообщении. Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских предупреждал о том, что у людей сегодня нет иммунитета к новой болезни, поэтому нужно соблюдать все меры, рекомендованные врачами и руководством страны и региона.

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ПЕРВЫЕ ШТРАФЫ

Однако жители Свердловской области из-за хорошей погоды и усталости от необходимости сидеть дома, не всегда соблюдали рекомендации властей. Поэтому 11 апреля на улицах стражи порядка начали выписывать штрафы за праздные гуляния по улицам населенных пунктов.

Протоколы о нарушении особого режима составлены в отношении жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В ближайшее время документы о нарушениях передадут в суд, где и будет принято решение о наложении штрафов.

Кстати, штрафы составляют для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей. Его выписывают, если гражданин слоняется по улицам без крайней необходимости. По-прежнему можно ходить в магазины, выносить, мусор, выгуливать питомцев, посещать храмы, ездить на дачу, ходить в медицинские учреждения. Однако, чтобы не возникало лишних вопросов, с собой в обязательном порядке нужно носить документ.

Памятка для жителей Среднего УралаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В свою очередь, председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов призвал единоверцев в ближайшее время оставаться дома и не принимать участия в массовых молитвах.

По его словам, пандемия коронавируса – это вызов всем, поэтому только вместе мы можем справиться с этой проблемой. Для этого нужно соблюдать режим самоизоляции.

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