СК объявил в розыск екатеринбуржца, вместе с националистами напавшего на здание Российского центра науки в Киеве

Следственный комитет России объявил в международный розыск жителя Екатеринбурга Юрия Изотова. Его обвиняют в нападении на здание Российского центра науки и культуры в Киеве, считающееся дипломатическим учреждением.

- Следствием установлено, что 18 февраля 2018 года Юрий Изотов совместно с Михаилом Агафоновым, также являющимся гражданином России, и иными лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. В ходе акции Изотов и другие участники украинских националистических организаций напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб, нарушив нормальный режим работы учреждения, - рассказали в ведомстве.

После произошедшего Главное следственное управление СК России завело на Юрия Изотова уголовное дело.

По данным СК, Изотов принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов». Фото: СК России

- В действиях Изотова усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Ему заочно предъявлено обвинение, - отметили в СК.

Следствие считает, что сейчас екатеринбуржец скрывается за пределами России. В связи с этим силовики объявили Изотова в международный розыск.

Юрий Изотов был известен в кругах общественников уральской столицы. Фото: страница героя публикации в Facebook

Юрий Изотов был широко известен в кругах общественников уральской столицы. Его часто можно было встретить на акциях движения «Екатеринбург – за свободу». В 2016 году Изотов уехал из Екатеринбурга. Позже он просил политического убежища в Грузии, но ему было отказано.

Юрий Изотов периодически рассказывает о своей жизни у себя на странице в Facebook. Например, 20 часов назад он разместил вот такой пост.

- Я очень скучаю по дому, по родным и так далее. Я не возвращаюсь туда только потому, что, уже находясь в Украине, совершал незаконные, с точки зрения российского законодательства, действия (и это не только то, о чем я тут уже кучу раз писал) - и боюсь, что меня могут привлечь к уголовной ответственности. Некоторые люди в Грузии меня не понимают и говорят, что я все придумал и мне ничего на самом деле не грозит. Да, пока меня не привлекли (сам не знаю, почему мне позволено то, за что многие другие уже сидят), но это, как понимаете, ситуация нахождения на крючке - когда поймут, что я реально мешаю, начнут вешать всех собак. Я не знаю, будет ли настоящая жизнь здесь. Я ее определенно не заслужил. Стоит ли испытывать судьбу и попытаться вернуть все назад - вот в чем вопрос...