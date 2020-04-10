«Галамарт» поддержит многодетные семьи города и пенсионеров бесплатными наборами

Сеть «Галамарт» поддержит людей, вынужденных сидеть дома в это откровенно непростое время. Доставка наборов будет также бесплатной, в этом курьерам «Галамарта» помогут государственные волонтеры. Товары доставят до самых дверей квартиры, так что никуда выходить не нужно.

В наборы для пенсионеров войдут необходимые хозтовары «на каждый день». Такие, как: набор губок для мытья посуды, набор салфеток для кухни, комплект полотенец и многое другое.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Набор для многодетных семей порадует малышей книгами и раскрасками, пазлами, интерактивными игрушками и другими забавными красочными вещами.

Города, где будет проводиться акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Акция проводится совместно с АНО «Азбука детского счастья»; от организации многодетные семьи бесплатно получат интерактивные раскраски.

Всю информацию о социальной акции можно узнать на официальном сайте «Галамарт».