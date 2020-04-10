2020-04-10T13:40:33+03:00
Общество

Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом

Благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 миллионов рублей для поддержки регионов присутствия компании
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На выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защитыНа выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защитыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 миллионов рублей для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Финансирование будет распределено на основе масштаба присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае. По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства и т.д.)

В рамках этой инициативы Группа НЛМК уже осуществила закупку медицинского оборудования по запросу Липецкой области, в т.ч. 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тысяч противоэпидемических костюмов, концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое оборудование.

В ряде регионов присутствия компания переоборудовала свои профилактории под изоляторы временного размещения.

Помимо помощи регионам присутствия, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий по социальной поддержке сотрудников и предотвращению распространения инфекции на предприятиях, в т.ч.:

· домашний режим с сохранением полного заработка всем сотрудникам российских предприятий Группы старше 60 лет (около 2 000 чел.);

· оплата больничных по причине респираторных заболеваний и карантина на уровне полного заработка (дополнительно 25% к обычному уровню);

· перевод сотрудников на удаленную работу в подразделениях, где концентрация людей на рабочих местах усложняет обеспечение безопасной дистанции (примерно 2 500 человек);

· применение всеми сотрудниками дополнительных средств индивидуальной защиты, регулярный температурный контроль, усиленная санитарная обработка и дезинфекция помещений и транспорта.

Общие затраты на эти и другие мероприятия по сдерживанию коронавирусной инфекции на площадках Группы НЛМК в России в течение марта и начала апреля превысили 600 миллионов рублей.

Таким образом, на сегодняшний день суммарные расходы на поддержку сотрудников, мероприятия по минимизации рисков распространения инфекции, а также финансирование помощи российским регионам присутствия, выделенное компанией и ее социальными партнерами, превысили 1 миллиард рублей.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 миллионов тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

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