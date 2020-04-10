2020-04-10T08:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Екатеринбурге: «Мы просим людей потерпеть»

Рассказываем, закроют ли кладбища в Екатеринбурге из-за коронавируса в Вербное воскресенье и Пасху
Юлия СТАЛИНА
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В мэрии заявили, что штрафовать екатеринбуржцев за посещении кладбищ не будут.В мэрии заявили, что штрафовать екатеринбуржцев за посещении кладбищ не будут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Через несколько дней, 12 апреля, православные будут отмечать Вербное воскресенье, через неделю Пасху, а затем Родительский день. В эти даты принято посещать кладбища. Но можно ли делать это во время режима самоизоляции, который введен в Свердловской области? В Москве, например, градоначальник Сергей Собянин, запретил посещать эти места до 30 апреля. Мы узнали у нашей мэрии, планируется ли закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Екатеринбурге.

- Закрывать не будут и штрафовать тоже. Будем просить не делать этого и потерпеть. Дело не только в коронавирусе, но и в опасности подцепить клеща. Предлагаем посетить кладбища после завершения пандемии, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как и сообщили в администрации города, шрафовать за поход на кладбище не будут. Но Екатеринбургская Епархия также попросила прихожан отметить праздники дома и не ходить на богослужения, даже несмотря на то, что сами храмы работают. Для удобства верующих будет организована прямая трансляция всех служб.

Помимо этого, представители разных конфессий на территории Свердловской области рекомендовали свои приходы отказаться от посещения храмов, мечетей и синагог и молиться дома. Такие меры - в целях профилактики распространения коронавируса.

В самих храмах будет усилено дежурство священников для просьб о причастии на дому пожилым людям старше 65 лет, которым не рекомендовано покидать квартир.

Напомним, режим самоизоляции введен в Свердловской области до 20 апреля. В четверг, 9 апреля, губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о введении штрафов для нарушителей. Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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