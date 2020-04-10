2020-04-10T00:16:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 апреля 2020 года: люди бегут от коронавируса в леса, а власть разгоняет по домам штрафами

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 10 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Каждый день в лаборатории Екатеринбурга проводится более тысяячи исследованийКаждый день в лаборатории Екатеринбурга проводится более тысяячи исследованийФото: Алексей БУЛАТОВ
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АКТИВНО ВЫПИСЫВАЮТСЯ ДОМОЙ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, с начала пандемии COVID-19 болезнь «зацепила» 59 уральцев.

Из трех новых случаев: два обнаружили в Екатеринбурге, еще один – в Верхней Салде. Среди тех, кто проходит лечение в больнице: состояние троих пациентов оценивается, как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные зараженные находится в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день Свердловская область занимает четвертое место среди регионов России по количеству проведенных исследований на коронавирус. За прошедшие сутки на Среднем Урале провели 1819 исследований, с начала февраля этот показатель составил почти 30 тысяч проб.

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УРАЛЬСКИЕ ВРАЧИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА И ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Медики Свердловской области получат дополнительные выплаты не только из регионального, но и из федерального бюджета.

В начале текущей недели губернатор Евгений Куйвашев озвучил решение выплачивать до конца периода пандемии коронавируса ежемесячные премии врачам, которые лечат больных COVID-19. Аналогичная доплата ждет специалистов уральских лабораторий, где исследуют на коронавирус, бригады скорой помощи, включая водителей.

А в среду президент России Владимир Путин принял решение о федеральных выплатах врачам и медперсоналу. После этого стало известно, что выплаты будут суммированы и прибавлены к нынешним зарплатам медиков.

Надбавки будут начисляться, как минимум, до конца июня 2020 года.

Итак, сколько получат врачи и медицинский персонал Екатеринбурга и Свердловской области за борьбу с коронавирусом.

Врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом, доплатят из двух бюджетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом, доплатят из двух бюджетовФото: Алексей БУЛАТОВ

Суммированные надбавки:

Врачи – по 120 тысяч рублей.

Средний медицинский персонал – по 70 тысяч рублей.

Врачи скорой помощи – 70 тысяч рублей.

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Младший медицинский персонал – 45 тысяч рублей.

Фельдшеры и врачи скорой помощи – 40 тысяч рублей.

ПОБЕГ ОТ ВИРУСА

Необычный случай, который едва не привел к трагедии, приключился в городе Артемовский Свердловской области. Здесь многодетная семья сбежала в лес, чтобы не заразиться коронавирусом.

Глава семейства, насмотревшись роликов про COVID-19 на YouTube, принял решение увести супругу и детей подальше от цивилизации в лес.

Дело было так: 6 апреля в полицию поступил звонок от жительницы поселка Буланаш. Женщина сообщила, что ее брат вместе с семьей, в которой воспитываются дети 10, 8 и 4 лет, ушел в лес.

Семья с детьми сутки провела на свежем воздухе. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Семья с детьми сутки провела на свежем воздухе. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

На поиски пропавшего семейства сразу же выехал начальник отдела полиции №25 вместе с участковыми уполномоченными и сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Практически сразу же к поискам подключились лесничие. Они то и помогли выйти на беглецов.

У семьи были с собой продукты питания, сотовый телефон и одежда. Сутки родители с детьми спали под открытым небом.

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Врачи на одном из детей обнаружили клеща. Интересно, что раньше семья на учете не состояла, но теперь родители привлечены по статье на ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Корреспондент «КП» пообщался с мамой детей, которая провела с ними сутки в лесу.

Почта России работает через интернет, службу доставки и через отделения в полную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почта России работает через интернет, службу доставки и через отделения в полную силуФото: Алексей БУЛАТОВ

Ну, и главное – с 10 апреля нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать за гуляния по улице без причины. Поэтому, отправляясь в магазин, берите с собой паспорт.

Также глава уральского отделения «Почты России» подробно рассказал о работе почтовых отделений в нерабочие дни, и о том, как можно оплатить квитанции ЖКХ через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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