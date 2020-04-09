Бизнесу в Свердловской области облегчат жизнь: губернатор ответил на новые вопросы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram новую подборку ответов на вопросы уральцев. Коронавирус, экономические трудности у простых людей и бизнесменов, необходимость сидеть дома – все эти волнует свердловчан, которые каждый день обращаются напрямую к главе региона.

- В соседней Курганской области губернатор ввел послабления, разрешив, в числе прочего, работать салонам красоты. А у нас когда откроют?

- Речь идет лишь о тех учреждениях, которые имеют лицензии на медицинскую деятельность. Я понимаю, что многие предприятия малого бизнеса сейчас оказались на грани выживания. Сейчас мы с правительством прорабатываем разные варианты, как можно облегчить жизнь предпринимателей. В пятницу, 10 апреля, я планирую подписать указ, касающийся уточнения ограничительных мер.

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- Почему с собаками гулять можно, а с детьми нет?

- Отсутствие привычных прогулок на свежем воздухе – испытание и для ребенка, и для родителей. Я это прекрасно понимаю. Но введенные ограничительные меры и просьбы оставаться дома обусловлены только одним – заботой о здоровье каждого из жителей области.

Собака не хватается за все поверхности руками, не тащит их в рот, не трогает лицо и не трет глаза. Маленькие дети делают это по 20 раз за минуту, никакая, даже самая бдительная мама за этим не уследит. Основной путь передачи коронавируса – контактный. Поэтому постарайтесь соблюдать изоляцию.

Евгений Куйвашев анонсировал послабление мер для бизнесаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я инвалид первой группы, живу в Первоуральске. За все время самоизоляции социальные службы ни разу не поинтересовались жизнью инвалидов.

- Я приношу свои извинения, если случился сбой в работе социальных служб, а вам необходима помощь. Однако такие обобщения, на мой взгляд, не вполне справедливы.

Я знаю, как напряженно сегодня работают наши социальные работники и волонтеры, они стараются уделить внимание всем жителям региона, в приоритетном порядке одиноким людям с инвалидностью, и совсем пожилым подопечным, которые наиболее уязвимы перед вирусными инфекциями.

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Пожалуйста, позвоните на «горячую линию» по номеру 8 800 200 34 11 или «горячую линию» администрации Первоуральска по телефону 221 221. Вы также всегда можете обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения Первоуральска по номеру 64 87 82 или в местное управление социальной политики: 64 74 34.

- Президент обещал дополнительные выплаты семьям с детьми до трех лет, у которых есть право на материнский капитал. Но что делать, если материнский капитал уже потрачен, например, на ипотеку? Выплаты все равно можно оформить или уже нет?

- Дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей будут получать семьи с детьми в возрасте до трех лет включительно, имеющие право на материнский капитал, независимо от того, использован он или нет. Если право на получение материнского капитала у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами. Если в семье есть несколько детей такого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

Обратиться за выплатой можно будет до 1 октября. Порядок этих выплат со дня на день должно определить федеральное правительство. Для оформления выплат можно воспользоваться Личным кабинетом на сайте госуслуг.

- Почему не разрешают работать страховым компаниям? Ведь инспекторы ГИБДД по-прежнему останавливают водителей и проверяют страховки, а если страховка просрочена – штрафуют.

- Уже на протяжении многих лет в нашей стране существуют все необходимые условия для дистанционного оформления полиса страхования автогражданской ответственности через сайты страховых компаний и Российского союза автостраховщиков. Причем пролонгировать договоры можно не сразу по окончании срока действия предыдущих, а за месяц до этой даты, и даже раньше.

При выборе такой формы оформления договора не требуется посещение водителем офиса страховой компании. Все необходимые процедуры вы можете осуществить, не выходя из дома, и оформить документ через интернет.

Самоизоляция даче не помехаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как быть дачникам? Разрешат ли ездить на садовый участок, ведь в начале мая начинается сезон посадок?

- У нас нет ограничений по передвижению внутри региона. Кроме тех, которые касаются количества людей в одно машине, а также необходимости социального дистанцирования и других мер предосторожности в общественном транспорте. Очень важно отказаться от желания собрать на даче всех родных и близких, детей и внуков. Да и общения с соседями, несмотря на долгую зимнюю разлуку, лучше пока избегать.