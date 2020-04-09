Свердловские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат федеральную и региональную надбавку к зарплате
Свердловские медики, которые борются с COVID-19, получат и региональную, и федеральную надбавку к зарплате.
Накануне президент РФ объявил о федеральных выплатах врачам и медперсоналу, которые борются с коронавирусом. Также в начале этой недели губернатор Куйвашев принял решение о выплате из резервного фонда правительства ежемесячных премий медикам больниц, «скорой» и сотрудникам лабораторий.
Губернатор Куйвашев - о дополнительных надбавках врачам.
- Благодарны Президенту за помощь людям, которые в ней нуждаются. Отдельное спасибо за принятое решение по поддержке медицинских работников– они заслуживают этого. У нас в регионе уже оказывается поддержка. Вместе с тем те деньги, которые положены нашим медицинским работникам в этот непростой период, мы уверены, им пригодятся. Люди рискуют своей жизнью, работают, не глядя ни на время, ни на необходимость решения личных вопросов. Поэтому установки, которые вчера озвучил Президент, в самые короткие сроки будут реализованы и у нас в регионе , – сказал Куйвашев.
СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ ВРАЧИ?
Врачи будут получать надбавки за три месяца: апрель, май и июнь. Из федерального бюджета на эти цели выделили 10 миллиардов рублей.
Федеральная надбавка составит:
Для врачей – 80 тысяч рублей;
Для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей;
Для врачей скорой – 50 тысяч рублей;
Младший медперсонал - 25 тысяч рублей;
Фельдшеры и водители скорой помощи – 25 тысяч рублей.
Региональная надбавка составит:
Для врачей – 40 тысяч рублей;
Для среднего медперсонала - 20 тысяч рублей;
Для врачей скорой – 20 тысяч рублей;
Младший медперсонал - 20 тысяч рублей;
Фельдшеры и водители скорой помощи – 15 тысяч рублей.
ОФИЦИАЛЬНО
По состоянию на 9 апреля в России зафиксировано 10 131 случай корона вируса. В Свердловской области – 59 инфицированных, выздоровевших – 25.
ИСТОЧНИК KP.RU
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