2020-04-09T15:55:47+03:00
Здоровье

Свердловские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат федеральную и региональную надбавку к зарплате

Их будут выплачивать за каждый из трех месяцев, начиная с апреля
Олег ГАЛИМОВ
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Старшему персоналу из федерального бюджета выплатят по 80 тысяч рублейСтаршему персоналу из федерального бюджета выплатят по 80 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские медики, которые борются с COVID-19, получат и региональную, и федеральную надбавку к зарплате.

Накануне президент РФ объявил о федеральных выплатах врачам и медперсоналу, которые борются с коронавирусом. Также в начале этой недели губернатор Куйвашев принял решение о выплате из резервного фонда правительства ежемесячных премий медикам больниц, «скорой» и сотрудникам лабораторий.

Губернатор Куйвашев - о дополнительных надбавках врачам.

- Благодарны Президенту за помощь людям, которые в ней нуждаются. Отдельное спасибо за принятое решение по поддержке медицинских работников– они заслуживают этого. У нас в регионе уже оказывается поддержка. Вместе с тем те деньги, которые положены нашим медицинским работникам в этот непростой период, мы уверены, им пригодятся. Люди рискуют своей жизнью, работают, не глядя ни на время, ни на необходимость решения личных вопросов. Поэтому установки, которые вчера озвучил Президент, в самые короткие сроки будут реализованы и у нас в регионе , – сказал Куйвашев.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ ВРАЧИ?

Врачи будут получать надбавки за три месяца: апрель, май и июнь. Из федерального бюджета на эти цели выделили 10 миллиардов рублей.

Федеральная надбавка составит:

Для врачей – 80 тысяч рублей;

Для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей;

Для врачей скорой – 50 тысяч рублей;

Младший медперсонал - 25 тысяч рублей;

Фельдшеры и водители скорой помощи – 25 тысяч рублей.

Региональная надбавка составит:

Для врачей – 40 тысяч рублей;

Для среднего медперсонала - 20 тысяч рублей;

Для врачей скорой – 20 тысяч рублей;

Младший медперсонал - 20 тысяч рублей;

Фельдшеры и водители скорой помощи – 15 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 9 апреля в России зафиксировано 10 131 случай корона вируса. В Свердловской области – 59 инфицированных, выздоровевших – 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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