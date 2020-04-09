2020-04-09T14:18:00+03:00
Общество

Досрочные каникулы в Екатеринбурге из-за коронавируса: когда начнутся и для кого

Когда закончится учебный год в Свердловской области: отвечает министерство образования
Юлия СТАЛИНА
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Раньше срока могут закончить учебу только школьники не старше 8 классаРаньше срока могут закончить учебу только школьники не старше 8 классаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство просвещения России разрешили регионам досрочно закончить учебный год. Речь идет об учащихся 1-8 классов, но часть программ должны перенести на следующий год. Также рекомендовали провести ОГЭ по двум предметам в очном режиме. «Комсомольская правда» узнала, когда начнутся досрочные каникулы в Екатеринбурге из-за коронавируса.

Воспользуется ли Свердловская область этой поблажкой, мы узнали у регионального министерства образования. Ясно одно, раньше срока могут закончить учебу только школьники не старше 8 класса. Все остальные пойдут сдавать экзамены и готовиться к ним.

- Министерством образования и молодежной политики Свердловской области разрабатываются рекомендации для проведения опроса в школах региона. Решение будет приниматься на основе результатов опроса и исходя из эпидемиологической обстановки в каждом из муниципалитетов, - сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

- По этому поводу пока есть только преддожение Минпросвещения, скоро они приобретут характер официального документа. Скоро мы его увидим. Эти предложения состоят в возможности продления учебного года. Сейчас эксперты примут окончательное решение. Это вполне вероятная мера, - заявил заместитель губернатора области Павел Креков.

Напомним, 6 апреля свердловские школьники перешли на домашнее обучение. Также из-за коронавируса пришлось перенести ЕГЭ. Недавно стало известно новое расписание экзаменов, они стартуют с 8 июня и продлятся до 11 июля, однако основная волна пройдет до 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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