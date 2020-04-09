Еще у троих уральцев официально подтвердился коронавирус

В Свердловской области официально зарегистрировано еще три случая заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Поэтому теперь в регионе – 59 заболевших.

- Двое заболевших - жители Екатеринбурга, один - из Верхней Салды. Состояние троих пациентов – тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время у нас в области полностью выздоровели 28 человек. Их уже выписали по домам – как и тех, кто с ними контактировал.

По данным Роспотребнадзора, Свердловская область занимает 4 место в России по количеству проведенных исследований на COVID-19. Только за минувшие сутки специалисты провели 1 819 исследований проб. А за два месяца, начиная с первых чисел февраля, эта цифра достигла отметки почти в 30 тысяч.

Сегодня мы писали о том, что впервые коронавирус частично подтвердился у жителя Нижнего Тагила. До этого в городе не было ни одного заболевшего. Сейчас в Нижнетагильском отделении Роспотребнадзора проводится медицинское расследование.

Вчера мы писали, что уже в это воскресенье на Урал прилетит первый из четырех самолетов с гуманитарным грузом из Китая. Общий вес посылок – больше 100 тонн. В него вошли порядка 10 миллионов медицинских масок, защитные костюмы, одноразовые перчатки и много всего другого.

А накануне Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить медикам, сражающимся с коронавирусом, ежемесячные надбавки к зарплате в размере 80 тысяч. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 10 миллиардов рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай заражения в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 смертей и 698 выздоровлений.