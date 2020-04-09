2020-04-09T08:30:23+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле предварительно подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Сейчас местное отделение Роспотребнадзора проводит медицинское расследование
Мария Трапезникова
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Сейчас местное отделение Роспотребнадзора проводит медицинское расследованиеСейчас местное отделение Роспотребнадзора проводит медицинское расследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле предварительно подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев.

- Да, действительно, случай подтвержден, сейчас проводится медицинское расследование. По ходу разбирательства появятся какие-то данные. Пока мы ничего больше, к сожалению, не можем сказать, - объяснил он.

Всего же в Свердловской области, согласно данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, официально подтверждено 56 случаев заболевания коронавирусом. По заболевшему в Нижнем Тагиле у специалистов пока что нет данных. Вместе с тем, 25 человек уже полностью вылечились и были отпущены по домам. Всех, кто с ними контактировал, также выписали.

- Все заболевшие - жители Екатеринбурга. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, Свердловская область занимает 4 место в России по количеству проведенных исследований на COVID-19.

Вчера мы писали, что уже в это воскресенье на Урал прилетит первый из четырех самолетов с гуманитарным грузом из Китая. Общий вес посылок – больше 100 тонн. В него вошли порядка 10 миллионов медицинских масок, защитные костюмы, одноразовые перчатки и много всего другого.

А накануне Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить медикам, сражающимся с коронавирусом, ежемесячные надбавки к зарплате в размере 80 тысяч. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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