2020-04-08T23:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 апреля 2020 года: толпы нарушителей, частный тест на COVID-19 и деньги для врачей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 9 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге в пятницу открывается частная лабораторияВ Екатеринбурге в пятницу открывается частная лабораторияФото: Алексей БУЛАТОВ
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БОЛЬНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ

8 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано еще 5 уральцев, заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала вспышки коронавируса на Урале число заболевших COVID-19 составило 56 человек.

Из положительных перемен: 25 человек полностью вылечились от этой опасной инфекции и отпущены домой. Отпущены домой и все, кто с ними контактировал. Все, кто отправлен домой.

На сегодняшний день, все заболевшие, остающиеся в больницах – это жители Екатеринбурга. Состояние четырех пациентов остается тяжелым, у пятерых - состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Медикам пообещали дополнительные значительные выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медикам пообещали дополнительные значительные выплатыФото: Алексей БУЛАТОВ

НАРУШИТЕЛИ

Чтобы избежать новых случаев заболевания, в Екатеринбурге и Свердловской области до 20 апреля действует режим самоизоляции, о котором губернатор Евгений Куйвашев напоминает каждый день.

Правила периода самоизоляции не изменились: домашний режим, выход на улицу только для выгула питомца, в ближайший магазин, вынести мусор и сходить в аптеку. Также разрешено ходить на работу, при себе нужно иметь справку от работодателя и паспорт.

Екатеринбургские юристы отвечают: законно ли введен режим самоизоляции на Урале, не противоречит ли это свободе передвижения, гарантированной Конституцией, какая существует ответственность за нарушение и за распространение фейков

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Для детей работающих уральцев в детских садах Среднего Урала открыли 82 дежурных группы. А вот частные детские сады по-прежнему закрыты.

Губернатор Евгений Куйвашев сильно удивился тому, как много жителей Екатеринбурга праздно гуляют по улицам города без дела. По словам главы региона, люди сильно рискуют, выходя лишний раз на улицу. Из-за недальновидности отдельных граждан, в регионе ввели штрафы, которые будут выписывать за нарушение установленного режима.

Есть еще одна группа нарушителей, в кошельках которых завалялись лишние деньги. Во время режима самоизоляции эти недальновидные джентльмены удачи активно распространяют ложь о коронавирусной вспышке.

Губернатор снова признал уральцев сидеть дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор снова признал уральцев сидеть домаФото: Алексей БУЛАТОВ

Так, двое жителей Первоуральска нарвались на штрафы по 30 тысяч рублей за то, что «пробазарились» в соцсети «Вконтакте». Им пришло в голову сообщить, что по их родному городу ходят зараженные коронавирусом граждане.

Надо ли говорить, что поиск беспечных любителей сенсаций занял совсем немного времени: для стражей порядка это не составило труда. Теперь алгоритм для нарушителей таков: кто не понимает устных предупреждений – пополняет за свой счет областной бюджет.

ТЕСТ ЗА ДЕНЬГИ

В Екатеринбурге стартовала работа новой частной лаборатории, где будут брать анализы на коронавирус. Речь идет о медицинской конторе «Ситилаб», филиал которой работает на Уралмаше.

Здесь за деньги будут принимать только пациентов без признаков ОРВИ. На прием каждого пациента определят 15 минут. Работа лаборатории стартует 10 апреля в пятницу. Часы приема – с 7:30 до 14 часов.

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Из-а обновленного профиля все другие исследования в медицинском центре временно приостановлены.

Как будут проводить тест: из ротоглотки возьмут мазок, после чего уже через два для сообщат точный результат пациенту.

БЕЗ КНИГ, НО С АЛКОГОЛЕМ

Житель Красноуфимска посетовал губернатору Евгению Куйвашеву на то, что в его родном городе всего два книжных магазина, которые сегодня закрыты из-за периода самоизоляции. При этом, в населенном пункте свободно работают два десятка алкогольных маркетов. Такое положение дел уралец вполне справедливо посчитал неправильным.

В ответ Евгений Куйвашев сказал, что нужно потерпеть: книжные лавки сейчас открывать никак нельзя, а вот алкоголь – это все-таки легальный даже в период вспышки коронавируса товар. Скоро, заверил глава региона, будет работать все магазины. Главное – пока сидеть дома.

Но дома особо не сидится, хотя в городе почти все закрыто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но дома особо не сидится, хотя в городе почти все закрытоФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДДЕРЖКА ВРАЧЕЙ

В среду президент России Владимир Путин заявил, что врачам, которые лечат и наблюдают за больными коронавирусом, будут выплачиваться ежемесячно значительные суммы. На это из федеральной казны выделят 10 миллиардов рублей.

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Врачам достанется по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу - по 50 тысяч рублей, а младшему – по 25 тысяч рублей. Врачей скорой помощи ждут премии в размере 50 тысяч рублей, а фельдшера и водители получат по 25 тысяч рублей сверх своего привычного заработка.

Ранее региональные выплаты анонсировал свердловский губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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