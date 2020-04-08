Народ гуляет, бизнес выживает: свердловский губернатор снова ответил на вопросы уральцев

Хоть погода на этой неделе не радует жителей Екатеринбурга и Свердловской области, но уральская столица постепенно оживает в период самоизоляции – часть предприятий и организаций работает, поэтому дома пересидеть апрель у многих не получается.

Проблем у уральцев много, еще больше их стало сейчас. Каждый день подписчики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram заваливают его вопросами. А он отвечает.

«Сегодня по дороге на работу я обратил внимание, что на улицах Екатеринбурга стало значительно больше людей и машин. Кажется, некоторые забыли или просто решили игнорировать режим изоляции и все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Знаю, что многие люди, которые еще по счастью не сталкивались с новой инфекцией, считают, что она не опаснее привычного нам гриппа. Но врачи, которые лечат больных с диагнозом коронавирус, четко дают понять, что все гораздо страшнее: при осложнениях легкие просто превращаются в труху. Аппараты ИВЛ и другая высокоточная медицинская техника не поможет в ситуации, если больницы будут переполнены. Аппаратов просто может не хватить. Я стараюсь позаботиться о каждом жителе региона по мере своих возможностей, но многое зависит от каждого из нас: сейчас важно оставаться дома. Это не только мое личное мнение, это, прежде всего, рекомендация эпидемиологов, экспертов в этом вопросе. Мои ответы на ваши вопросы и просьбы об ослаблении ограничительных мер продиктованы, в том числе, этой позицией», - обратился глава региона к уральцам. А дальше пошли вопросы и ответы.

- Режим изоляции превращается в профанацию: многие жарят шашлыки во дворах, верующие собираются в храмах, на дорогах Екатеринбурга утром и вечером – пробки. Но многим бизнесменам запрещено работать. Может быть, нужно принять четкое решение: какое-то время люди сидят дома, терпят, или все выходят на работу. Если будет и дальше так: мы и пандемию не победим, и бизнес погубим.

- Вид улиц, полных совершающих променад людей, оставляет противоречивые чувства. Сам был поражен, когда увидел фотографии воскресного Екатеринбурга. Также хорошо понимаю беспокойство предпринимательского сообщества, для которого сложившаяся ситуация – тяжелое испытание. При этом, ограничения, которые введены в регионе, все-таки весьма серьезно ограничивают социальные контакты – начиная от запрета работы развлекательных центров, заканчивая обязанностью собственников организаций и предприятий создать условия для социального дистанцирования. Очень многие уральцы со всей серьезностью отнеслись к введенным ограничениям. Об этом говорит статистика загрузки общественного транспорта, пробок, использования онлайн-сервисов. Законодатели серьезно ужесточают ответственность за нарушение ограничений. Но я все же надеюсь на сознательность жителей.

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С конфессиями мы тоже активно работаем. Будем делать все, чтобы по максимуму исключить проведение мероприятий, которые собирают большое количество людей. Что касается бизнеса: мы применяем гибкий подход к установлению особого режима, и будем корректировать меры безопасности не только по отраслевому, но и по территориальному принципу.

Таким образом, чем лучше эпидобстановка в том или ином муниципалитете, тем мягче должен быть режим ограничений. Как только появится возможность, решения о смягчении ограничительных мер будут сняты.

Две "Ласточки" временно отменяют из-за снижения пассажиропотокаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы объявили, что в муниципальных детских садах есть дежурные группы. Почему не разрешить работать частным детским садам в таком же формате? Потребность в этом есть и очень большая.

- Сегодня в муниципальных детских садах Свердловской области работают 80 дежурных групп. При этом, если систему муниципальных дошкольных образовательных учреждений можно открыть частично, то в случае с частными садиками избирательный подход по закону не применим – придется допустить к работе всех. Это исключит возможность контроля за ними, что в сложившейся ситуации недопустимо.

Запрос на работу частных детсадов есть, но для этого необходимо решить все вопросы с Роспотребнадзором, сформировать перечень таких учреждений, чтобы избежать ситуаций, когда работать начнут детсады без лицензий. Мне жаль, что вам приходится сталкиваться с трудностями, но пока механизм, позволяющий открыть эти учреждения, не отработан.

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- С 13 апреля в Свердловской области отменяется часть электричек. В их числе – самая ранняя «Ласточка» из Нижнего Тагила в Екатеринбург, и самая поздняя вечером обратно. Это востребованные рейсы, потому что многие и сегодня вынуждены ездить в уральскую столицу на работу. Как быть людям?

- Безусловно, отмена того или иного рейса не должна полностью ограничивать людей в перемещении. На направлении Екатеринбург – Нижний Тагил сохраняется 70 % рейсов, и уехать можно либо раньше отмененной электрички, либо позже.

При планировании учитываются и существующие автобусные сообщения, которые на этот период могут стать альтернативой для многих пассажиров.

Главное, по словам губернатора, довериться профессионаламФото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему в Свердловской области ничего не слышно о проведении экспресс-тестов на коронавирус? Когда они появятся и где их можно будет сделать?

- Сегодня мы уделяет большое внимание расширению диагностических возможностей. Наша задача – охватить максимум людей, чтобы видеть наиболее полную картину и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Сегодня врачи обследуют всех свердловчан, которые имеют показания для тестирования. Поэтому я прошу Вас сохранять спокойствие. Мы ведь при сезонном росте заболевания ОРВИ и гриппов не идем сдавать специализированные анализы. Давайте доверять профессионализму врачей. Главное, оставайтесь дома, и, если появятся признаки болезни, сразу же обращайтесь к медикам.

- Когда в Свердловской области откроют гражданские суды? Там нет никакого массового скопления людей, а их работа важна и нужна.

- Привычная работа судов всех уровней действительно была приостановлена до 30 апреля 2020 года постановлением Президиума Верховного Суда РФ.

При этом буквально сегодня Президиумом ВС РФ принято постановление, которым расширен круг категорий дел безотлагательного характера.

Кроме того, сейчас суд, с учетом обстоятельств дела, многий участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности, введенного в том или ином регионе вправе самостоятельно принимать решения о рассмотрении дела, которое относится к категории дел безотлагательного характера.

Поэтому даже в условиях ограничений работа по защите прав граждан продолжается. Актуальное расписание заседаний доступно на сайтах судов, в ведении которых находится дело. Информацию можно получать по телефонам отделов судопроизводства, архива. Все документы для рассмотрения можно направлять онлайн или почтой.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Красноуфимске, считаю, что возможно открытие в городе книжных магазинов. Их всего два на несколько десятков магазинов по продаже спиртных напитков.

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- Ограничения в работе различных объектов, в том числе и книжных магазинов, преследует одну цель – исключение социальных контактов. На последнем заседании оперативного штаба мы приняли решение действовать исходя из текущей эпидобстановки в каждой конкретной территории.

Сейчас отслеживается и анализируется ситуация в каждом муниципалитете, в том числе и в Красноуфимске. Это необходимо для корректировки ограничительных мер в территориях, как только будут объективные причины для их смягчения.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 312-08-81 или 112

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 371 56 46

Служба занятости Екатеринбурга: 354 17 31

Служба занятости Свердловской области: 312 08 12 (все телефоны территориальных отделов – по ссылке)