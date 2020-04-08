2020-04-08T20:10:52+03:00
Общество

В воскресенье на Урал прибудет первая партия из 10 миллионов масок, купленная олигархом Алтушкиным

Следующие рейсы прибудут 14 и 15 апреля
Евгений Стоянов
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Маски бесплатно передадут Свердловской и Челябинской областямМаски бесплатно передадут Свердловской и Челябинской областямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 12 апреля, в Екатеринбург прибудет первая партия гуманитарного груза стоимостью в один миллион долларов, купленная главой РМК Игорем Алтушкиным в Китае. Напомним, груз будет состоять из 10 миллионов медицинских масок, а также тысячи других защитных средств и медицинских приборов, в которых нуждаются уральские врачи.

Как рассказали «КП» в пресс-службе РМК, в ближайшее время ожидается три рейса – 12, 14 и 15 апреля.

- Ближайшая партия прибудет в Екатеринбург из Китая 12 апреля. В ее составе будут маски, перчатки, защитные очки, защитные костюмы, антисептики, бесконтактные термометры. В общем, тот набор, о котором ранее уже упоминалось, - рассказали в пресс-службе «Русской медной компании».

Напомним, данная партии по инициативе олигарха будет безвозмездно передана властям Свердловской и Челябинской областей. Но со ввозом масок были проблемы. Уральская таможня не хотела пропускать партию защитных средств, как гуманитарный груз и требовала заплатить за нее пошлину.

После этого в ситуацию вмешался полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. Тогда все-таки была достигнута договоренность о том, что партию ввезут, как гуманитарный груз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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