2020-04-08T11:54:03+03:00
Общество

В Свердловской области – еще пять заболевших коронавирусом

Теперь в регионе 56 заразившихся
Мария Трапезникова
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В Свердловской области – еще пять заболевших коронавирусомВ Свердловской области – еще пять заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области официально зарегистрировано еще пять заболевших COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Поэтому теперь на Урале – 56 заразившихся. Но есть и хорошие новости: 25 человек полностью поправились и были отпущены домой. Всех, кто с ними контактировал, также выписали.

- Все заболевшие - жители Екатеринбурга. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, Свердловская область занимает 4 место в России по количеству проведенных исследований на COVID-19.

Напомним, что в Свердловской области до 20 апреля введен режим самоизоляции. Это значит, что выходить из дома можно только за редким исключением - чтобы выбросить мусор, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров), чтобы сходить до ближайшего магазина и чтобы, в случае необходимости, отправиться на работу.

Кстати, не так давно губернатор Куйвашев расширил список организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции. Туда вошли шиномонтажки, оптики, магазины для животных, автомастерские и еще много других. Полный список мы публиковали здесь.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день в России зафиксировано 8 672 случая заражения коронавирусом в 81 регионе страны. За все время зарегистрировано 63 смерти и 580 выздоровлений. А за последние сутки диагноз подтвердился еще к 1 175 человек в 56 случаях. За 24 часа погибли пять человек и выздоровели 86.

От греха подальше, сидите дома, это сейчас самое безопасное место. А то вчера на улицах Екатеринбурга стало людно

ИСТОЧНИК KP.RU

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