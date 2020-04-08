Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 апреля 2020 года: премии для медиков, свежий фейк и домашние молитвы

НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

На данный момент в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, то есть за сутки список пополнился 7 новыми заболевшими.

Шесть человек из них привезли инфекцию из Москвы и Санкт-Петербурга. Из-за этого региональные власти отменили командировки в столичные регионы. Еще 36 человек, из числа заболевших, привезли COVID-19 из других стран, остальные заразились от родных уже в Екатеринбурге и Свердловской области. Это семейные заражения, есть среди них и дети, у которых легкая степень заболевания.

25 человек полностью излечились и уже вернулись домой, среди них есть бабушка старше 70 лет, она находилась в тяжелом состоянии, но, благодаря усилиям уральских медиков, она полностью поборола заболевание и была выписана.

За сутки в Екатеринбурге провели 1776 исследований, обследовано 1575 человек. Всего же с начала февраля 2020 года проведено 26 312 исследований, обследовано 21 464 человека. Жертв коронавирусной инфекции на Среднем Урале нет.

- Для пациентов обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарства и медоборудование, - подчеркивают в Минздраве Свердловской области.

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МЕДИКАМ ДОПЛАТЯТ

Врачи и все медики Екатеринбурга и Свердловской области – настоящие герои. Именно они держат удар против инфекции. Наконец-то общество осознало, что здоровье - главное ценность, а врачи стоят на страже в случае опасности.

В субботу жители микрорайона Академический устроили «балконный флешмоб», приветствовал врачей Екатеринбурга аплодисментами и громкими криками «Спасибо!», а во вторник эстафету принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, принявший решение поддержать медиков заслуженным рублем.

Екатеринбург - город здоровыхФото: Алексей БУЛАТОВ

Указ о выплате премий врачам, которые лечат и обследуют уральцев с коронавирусом, уже подписан главой региона.

- Врачи, работающие в стационарах больниц с пациентами, азаразившимися коронавирусом, или же с подозрением на него, получат по 40 тысяч рублей, средний и младший персонал по 20 и 10 тысяч рублей соответственно, - заверил Евгений Куйвашев.

Но это не все: врачи из бригад «скорой помощи» будут ежемесячно получать дополнительно к основному заработку по 20 тысяч рублей, средний медперсонал по 15 тысяч рублей, а остальные сотрудники бригады – по 5 тысяч рублей.

Врачи из лабораторий, которые в числе прочего изучают тесты на коронавирус, получат внушительную надбавку в 30 тысяч рублей. Средний и младший медицинский персонал – по 15 и 7,5 тысяч рублей соответственно.

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Также глава региона заверил всех медиков, что в случае возникновения проблем, они всегда могут обратиться к нему лично.

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ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

В Екатеринбурге и Свердловской области началась череда церковных праздников. Во вторник, 7 апреля, православные христиане отметили Благовещение Пресвятой Богородицы. В конце текущей недели верующие за неделю до Светлого Христова Воскресения традиционно отметят Вербное воскресенье, а через неделю – Пасху.

7 апреля в нескольких храмах Екатеринбурга собралось немало людей. После этого руководство Свердловской области обратилось к православным христианам с настоятельной просьбой во избежание новых случаев заражения коронавирусом отметить праздники дома, ограничившись просмотром трансляции богослужений по телевизору и интернету.

- Есть специальное решение священного Синода, призывающее ограничить количество культовых мероприятий в храмах. Это не везде выполняется в полном объеме. Хотя человек должен иметь здоровый дух, этот дух должен быть в здоровом теле, - рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Политик добавил, что режим самоизоляции сегодня – личная ответственность каждого гражданина, а главная цель сегодня – сохранить собственное здоровье и здоровье своих близких.

СОВРАЛ - РУБЛЬ ПОТЕРЯЛ

Очередной случай с фейковой информации произошел в Свердловской области. На этот раз – в уральском городе Асбест. Здесь местная жительница стала распространять информацию о том, что один из местных мужчин якобы заражен коронавирусом.

Стоит ли напоминать, что в сложной ситуации такая информация вызывает у людей тревогу и чувство страха. У полиции же такие сообщения вызывают лишь непонимание – не раз власти предупреждали об ответственности за публикацию непроверенной информации, и вот опять.

Стражи порядка проверила информацию, и, убедившись, что это чистой воды ложь, быстро вышли на 52-летнюю «сказочницу».

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- Дама не ожидала, что так быстро на ее след выйдут стражи порядка. Мотивы ее поступка выясняются, - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Материал административного дела передан в суд, нарушительнице грозит от 30 до 100 тысяч рублей в виде штрафа.

Апрель 2020 года - время работы для доставщиковФото: Алексей БУЛАТОВ

ДВА РАЗА ЗАКРЫЛИ, ОДИН РАЗ ОТКРЫЛИ

Власти закрытого уральского города Новоуральск, решившие на днях закрыть его окончательно, выпуская граждан по специальному пропуску только на работу в другие населенные пункты, сегодня решили не пока не применять столь серьезные меры на ограничение передвижения горожан.

В итоге пропускной режим в городе уральских атомщиков ужесточать не стали.

Также с очередной порцией ответов на вопросы подписчиков выступил губернатор Евгений Куйвашев. Если кратко, то он попросил уральцев соблюдать режим самоизоляции, заявил, что парикмахерские пока в регионе открывать не будут, однако на похороны станут пускать близких людей.

В целом, ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области стабильная. Режим самоизоляции на Среднем Урале действует до 20 апреля. Особо активных жителей региона, которые ходят по улицам провинции без особой цели, сотрудники Росгвардии отвозят домой, напоминая об опасности штрафа.

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