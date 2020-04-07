2020-04-07T11:40:44+03:00
Происшествия

«Ущерб - больше 17 миллионов»: на Урале под суд отправили поджигателя дома в поселке Ис

По его вине без крыши над головой остались 62 человека
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Прокуратура Нижней Туры отправила под суд 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в поджоге дома в поселке Ис. Крупный пожар произошел 23 ноября прошлого года, без крыши над головой остались 62 человека. А виновника удалось задержать только в начале января. Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, ранее он уже был неоднократно судим - в том числе и за убийство.

- Из мест лишения свободы он вышел незадолго до этого ЧП. По предварительным данным, мотивом поступка, в результате которого только чудом удалось избежать жертв, послужило банальное хулиганство, - добавил Горелых.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ту страшную ночь пожар тушили 29 спасателей. Людей из полыхающих квартир выводили с помощью спасательных масок и автолестниц. Шесть человек отвезли в больницу, двоих из них пришлось экстренно госпитализировали - они получили травмы средней степени тяжести. Но, к счастью, никто не погиб.

А вот общий ущерб от поджога составил свыше 17,7 миллионов рублей. Губернатор Куйвашев после произошедшего распорядился выделить из областной казны 32 миллиона, чтобы купить погорельцам новое жилье.

- Обвиняемый, реализуя свой преступный умысел, с помощью зажигалки умышленно поджог бытовой мусор, в том числе хлопчатобумажные тряпки, находящиеся в деревянном стеллаже, расположенном на первом этаже сгоревшего дома, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убедившись, что его план удался, и мебель загорелась, поджигатель сбежал с места преступления. Уголовное дело, заведенное на него, прокуратура Нижней Туры направила для рассмотрения по существу в местный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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