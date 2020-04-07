«У них появился шанс выйти из тени»: всем мигрантам в Свердловской области разрешили остаться в стране из-за коронавируса

Сегодня на территории Свердловской области находится 72 тысячи иностранных граждан. Это только те, кто зарегистрировал свое пребывание. Но есть мигранты, кто по какой-то причине не продлевали визу или вид на жительство. По словам начальницы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России в Свердловской области Ольги Петровой, поток иностранцев в регион в этом году значительно снизился из-за ситуации с коронавирусом.

- Согласно нашим данным, в Свердловскую область в первом квартале 2020 года въехало 37,5 иностранных граждан. Это меньше, чем в прошлом году. Среди них 88 % приезжих их стран безвизового въезда. Представителей стран ЕАЗ - 12 тысяч, в прошлом году их было 14 тысяч. Лидерами остаются граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. По визам въехало 4 470 человек. Здесь наблюдается снижение на 50%. Так как обычно это были жители Китая, - поясняет статистику Петрова.

По статистике, большая часть иностранцев приехали в Свердловскую область на работу и имеют на это разрешение, другая часть учатся в вузах Екатеринбурга.

Мигранты по прежнему продолжают работать в Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИЗЫ ДАЮТ ВСЕМ, ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ

Даже в период карантина коронавируса отделения по миграционным вопросам продолжают работать. Ольга Петрова добавляет, что они решают любые вопросы, в том числе и выдачу паспортов и справок. Только записываться на прием просят заранее через Госпортал. Но больший упор идет на работу с иностранцами и продление виз тем, кто не может уехать на родину из-за закрытых границ.

- Мы разместили памятки на своем сайте, чтобы иностранцы знали, как продлить свои визы и патенты. Любой иностранный гражданин может обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции и подать заявление. Если это визовик, тоже самое. Мы продляем визы всем, на 90 суток всем. Сейчас есть шанс выйти из тени и законно находиться на территории РФ. Тем более отменяются штрафы, если вы не успели продлить разрешение на пребывание, - отмечает начальница Управления по вопросам миграции ГУ МВД России в Свердловской области.

Если кратко, то сейчас пытаются легализовать всех приезжих. Выдворять из страны никого не будут.

Получить патент или разрешение на работу могут и сами работодатели. Сейчас мигранты продолжают трудиться на стройках и в пищевой промышленности Свердловской области.

ВЫВЕЗУТ ВСЕХ, КТО ЭТОГО ХОЧЕТ

Но помимо тех, кто желает остаться в России есть те, кто пытается уехать на родину. Эти иностранцы, обратились в миграционные центры за помощь и сейчас ждут, когда их вывезут. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной, Росаваиацией и Судебными приставами.

- В трех центрах временного содержания иностранных граждан 240 человек. В трех центрах временного содержания. Уже 10 человек получилось вывезти в Киргизию вчера. Пока ведутся работы и определяются рейсы, которые вывезут мигрантов, - отметила Ольга Петрова.

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Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, г. Екатеринбург, улица Крестинского, д. 61.

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